ベイシス <4068> [東証Ｇ] が2月12日大引け後(16:00)に決算を発表。26年6月期第2四半期累計(7-12月)の連結経常利益は前年同期比41.0％増の1.1億円に拡大し、従来の65.1％減益予想から一転して増益で着地。

通期計画の2.2億円に対する進捗率は51.3％となり、5年平均の52.2％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の連結経常利益は前年同期比32.1％増の1.1億円に拡大する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比51.4％増の1.1億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の3.8％→5.1％に改善した。



株探ニュース

