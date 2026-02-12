フィギュアスケーターの羽生結弦さん（31）がインスタグラムに投稿した映像が、中国でも話題になっている。

羽生さんは11日、インスタグラムのオフィシャルアカウントで「ベルサンピアみやぎ泉さま 寄付させていただきました。氷、とてもきれいになってて良かったです…！」とつづり、写真を投稿した。写真には、ベルサンピアみやぎ泉に設置してある「羽生結弦様からのご寄付について」との看板と一緒に写る自身の姿が写っていた。

また、一緒にアップした動画には、看板の前のスペースで羽生さんが陸上でのトリプルアクセル（3A）を決める様子が映っていた。

この投稿は中国のSNS上でも話題となり、人気の健在ぶりをうかがわせた。最も共感が集まったコメントは「これおかしい。彼はまだ10代の子どもに見える」だった。また、「うそでしょ。彼は31歳なのに13歳のように見える」「15歳に見えた」「彼は本当に、完全に『若者』だよ」など、以前と変わらぬ若々しい容姿やジャンプに注目が集まった。

このほか、「本当にすごすぎる」「なんてことなのユヅ！31歳になってまだ陸上で3Aが跳べるなんて」「彼は本当に、ずっとずっとすごい」「リンク上でのジャンプもアップしてほしい。もう何年も新鮮な（新しい）ユヅのスケート映像を見ていない気がする（涙）」「ミラノ・コルティナ五輪の時期に現役選手にちょっとだけ圧をかける（笑）」「今回の五輪でも見たかった」といったコメントが寄せられている。（翻訳・編集/北田）