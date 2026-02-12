２月は各地で「かなりの高温」か 北海道で＋2.9℃ 関東甲信で＋2.6℃予想 雪の積もった地域は「なだれ注意」
気象庁は２月１２日午後２時３０分、日本各地を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。
向こう２週間は、日本付近に寒気が流れ込みにくく、暖かい空気が流れ込みやすい時期がある見込みです。
２月中旬から下旬にかけての気温は、北日本から東海・北陸地方にかけて全国的に平年より高い日が多く、特に２月１９日頃からは各地で「かなりの高温」となる可能性があります。
このため、積雪の多い地域での融雪によるなだれに注意が必要です。
＊かなりの高温となる時期：２月１９日頃から
＊５日間平均気温平年差：＋２．９度以上
＊１５日頃と１９日頃からはかなり高くなる見込みです。
【東北地方】
＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から
＊５日間平均気温平年差：＋２．４度以上
＊１５日頃と２０日頃からはかなり高くなる見込みです。
【関東甲信地方】
＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から
＊５日間平均気温平年差：＋２．６度以上
＊２０日頃からはかなり高くなる見込みです。
【北陸地方】
＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から
＊５日間平均気温平年差：＋２．５度以上
＊２０日頃からはかなり高くなる可能性があります。
【東海地方】
＊かなりの高温となる時期：２月２１日頃から
＊５日間平均気温平年差：＋２．５度以上
＊２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。
その他の地域について、高温に関する早期天候情報は発表されていません。
なだれ・融雪への注意：積雪の多い地域では、気温の上昇に伴う融雪が進むため、なだれの発生に注意してください。
農業管理：農作物の管理等に十分な注意を払ってください。