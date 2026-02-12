２月は各地で「かなりの高温」か　北海道で＋2.9℃　関東甲信で＋2.6℃予想　雪の積もった地域は「なだれ注意」

気象庁は２月１２日午後２時３０分、日本各地を対象に「高温に関する早期天候情報」を発表しました。



向こう２週間は、日本付近に寒気が流れ込みにくく、暖かい空気が流れ込みやすい時期がある見込みです。



２月中旬から下旬にかけての気温は、北日本から東海・北陸地方にかけて全国的に平年より高い日が多く、特に２月１９日頃からは各地で「かなりの高温」となる可能性があります。



このため、積雪の多い地域での融雪によるなだれに注意が必要です。





【北海道地方】＊かなりの高温となる時期：２月１９日頃から＊５日間平均気温平年差：＋２．９度以上＊１５日頃と１９日頃からはかなり高くなる見込みです。【東北地方】＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から＊５日間平均気温平年差：＋２．４度以上＊１５日頃と２０日頃からはかなり高くなる見込みです。【関東甲信地方】＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から＊５日間平均気温平年差：＋２．６度以上＊２０日頃からはかなり高くなる見込みです。【北陸地方】＊かなりの高温となる時期：２月２０日頃から＊５日間平均気温平年差：＋２．５度以上＊２０日頃からはかなり高くなる可能性があります。【東海地方】＊かなりの高温となる時期：２月２１日頃から＊５日間平均気温平年差：＋２．５度以上＊２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。その他の地域について、高温に関する早期天候情報は発表されていません。なだれ・融雪への注意：積雪の多い地域では、気温の上昇に伴う融雪が進むため、なだれの発生に注意してください。農業管理：農作物の管理等に十分な注意を払ってください。