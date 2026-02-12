宮根誠司アナ、生放送で異例ロングスピーチ＆スタッフ集結 『ミヤネ屋』9月末終了を発表「一度も揉めたことなかった」
フリーアナウンサーの宮根誠司が、読売テレビ・日本テレビ系『情報ライブ ミヤネ屋』（月〜金 後1：55）の生放送に出演し、同番組が9月末で終了することを正式発表した。
【写真】宮根誠司、『ミヤネ屋』20年目 オールドメディアと呼ばれる現状に言及
番組ラストは、宮根が異例、4分に及ぶロングスピーチで感謝を語った。「この9月末をもって私、このミヤネ屋を卒業させていただく運びになりました」と報告。視聴者をはじめ各方面へ「感謝しかございません」としみじみ語った。
「番組が終わりというのが、いつか来るというのは覚悟しております。そして何度かこのミヤネ屋を卒業しようと考えたこともございます。そのたびに読売テレビはじめ、皆さまにありがたいことに遺留していただきまして、この20年まで続けることができました。本当に幸せものです」と頭を下げた。
スタジオにスタッフが集合している様子も映り「一度も揉めたこともなかった」「楽しくできた20年」と万感。そして「このスタッフならこのあともきっともっとすごい番組を作ってくれると思う」と呼びかけた。
『ミヤネ屋』は、読売テレビ制作で2006年7月31日にスタート。08年3月31日より日本テレビ系全国ネットで放送。今年20周年を迎えた。大阪からの生放送が愛され続けてきた。
