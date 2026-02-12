ミラノ・コルティナ冬季オリンピックのカーリング女子は、フォルティウスの選手で構成する日本代表が出場の１次リーグが１２日から始まる。

カーリングのスコアボードは一見すると野球のような並び方になっているが、先攻と後攻は、野球のイニング（回）に相当する「エンド」ごとに変わる。最後の１投を持つ後攻が圧倒的に有利になる競技だが、先攻と後攻はどのように決まるのか。

試合中は基本的に、前のエンドで得点を挙げたチームが先行となる。後攻ではできるだけ多くの得点を挙げたいし、先攻であれば、相手を最少点に抑えようとし、そこで自分たちが得点できれば「スチール」となる。両チームとも戦略上などの理由から得点をしないで終わるエンドを「ブランクエンド」といい、次のエンドは前のエンドと同じ先攻・後攻となる。

それでは、スタートとなる第１エンドの先攻・後攻はどうやって決めるか。五輪のように総当たり戦があるような主要大会では、１次リーグはラストストーンドロー（ＬＳＤ）と呼ばれるショットで決める。

試合前に両チームの代表者２人ずつが、１投目は時計回りに、２投目は反時計回りに回転をかけて投球するＬＳＤのショットを行い、この２投についてハウス中心からの合計距離の短いチームが第１エンドの先攻、後攻の選択権を得る。通常、ＬＳＤに勝ったチームは後攻を選ぶ。

このＬＳＤは１次リーグで勝敗が並んだ時に順位を決める指標となる。１次リーグ全試合（五輪なら９試合で１８投）のＬＳＤの値で悪い方から二つの数値を除外した残りのショット（五輪なら１６投）の平均値で、順位を決める。これをドローショットチャレンジ（ＤＳＣ）という。

２０２２年北京五輪女子では、１次リーグ終了時に１位スイス、２位スウェーデンの下に、イギリス、日本、カナダの３チームが５勝４敗で並んで当該チーム間の対戦成績でも決着がつかず、順位はＤＳＣに委ねられた。その結果は

イギリス ３５・２７センチ

日 本 ３６・００センチ

カナダ ４５・４４センチ

となり、日本がカナダをわずか９・４４センチ差で抑えて、イギリスに次いで準決勝に滑り込んだ。ロコ・ソラーレの選手で構成された日本代表は準決勝を勝ち上がり、決勝ではイギリスに敗れたが銀メダルを獲得した。

スコアボードにハンマーの絵が見られることがある。カーリング競技における「ハンマー」とは各エンドで後攻チームが投じる８投目の最後のストーン（ラストロック）のことで、後攻を示している。（デジタル編集部）