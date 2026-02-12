日本テレビ系（読売テレビ制作）の情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」が今年９月末に終了することが１２日、発表された。同日の番組ラストで、司会の宮根誠司が明らかにし、説明を行った。読売テレビは慰留したが、最終的には宮根の意思を尊重した。

宮根は、今年７月に番組２０年を迎えることを伝えたうえで「どこのどいつか分からないヤツが司会をやってる番組に２０年もお付き合いいただき、ありがとうございました」と述べた。そのうえで「この９月の末をもって、私、この『ミヤネ屋』を卒業させていただきます」と述べ、自身の卒業という形で番組終了を伝えた。

「誇れる司会者ではありませんでしたが、誇れるとすればスタッフ。ゼロから立ち上げ、斬新で挑戦的な企画で、多くの名物コーナーができました」と語った。

最後に「辞めるのをやめたの可能性もありますので、その時はご報告させていただきます」と笑わせた。

２００６年にスタートし、平日昼の民放情報番組の中心となり高い視聴率を誇ってきた。現状、後番組は未定としている。