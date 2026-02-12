ひろゆきこと実業家の西村博之が、2月11日放送の『ABEMA Prime』で、衆院選で惨敗した中道改革連合を痛烈に揶揄し、波紋を呼んでいる。

「この日は『衆院選反省会！落選した立憲勢大集合』という企画でした。衆院選で大きく議席を減らした中道改革連合はどうなっていくのか、立憲民主党出身の中道候補者を招いて、野党の今後について考えたのです」（スポーツ紙記者）

その冒頭、中道の敗因について、ひろゆきはズバリ斬り込んだ。

「物事をイメージで考える人たちにとっては、おじいちゃん2人が出てきて “生活者ファースト” って言っても、“高齢者優遇だよね” としか見えないんですよね。実態がどうこうじゃなく、そういう見え方をすることをやってしまった」

ひろゆき氏がここで言う “おじいちゃん2人” は、共同代表を務めていた野田佳彦氏と斉藤鉄夫氏のことだ。

さらに、落選した中道・海江田万里氏とのやり取りのなかでも、ひろゆき氏は火を噴いた。

「ひろゆきさんは、『自民党がやってきた政治のせいで、失われた何十年で、子どもが少なくて経済落ちている』と指摘したうえで、『これがおじいちゃん政治のせいだよねと捉えたときに、（中道は同じように）おじいちゃん政治をやります！ という主張をしちゃったわけじゃないですか』と、まくしたてました。

さらに高市早苗首相については『今までのおじいちゃんじゃ絶対できないことをやっている』とベタ褒め。

海江田氏が『でも行く先がね……』と高市政治への不安を口にすると、『行く先に対する危惧はわかります』と理解を示しつつ、『このまま、おじいちゃん政治を続けてもダメだよね。ワンチャン賭けたほうがいいかもしれないよねというので、社会は変わり始めている』と反論していました」（同）

X上では共感する声も見られた一方、《高市首相は何も新しいことをやってない》《野田さんと高市早苗はそんなに年齢は変わらない》など、異を唱える声も寄せられていた。

政治部記者がこう語る。

「ひろゆきさんは、自身のYouTubeチャンネルでも、外交において『“もごもごしたおじいちゃんには、まかせられないよね” というイメージの問題だと思うんですよ。本当は野田さんとか斉藤さんがめちゃくちゃ外交できるのかもしれないけど、僕は知らないので。完全にイメージ戦で負けちゃったな』と話していました。

極論をいうと、政策よりも “イメージ” が票を左右し、選挙は人気投票となっているということです。いずれにしても、日本はひろゆきさんが言うところの『ワンチャン』に賭けざるを得ないほど行き詰っているという見方もできるでしょう」

『ワンチャン』に賭けた日本の未来は、はたしてどうなるのか。