ÇüµÕ¥Þ¥ß¡¼¥ê¥¢¤Ï»Ò»ý¤Á¤Î¼çÉØ¤¬ÁÈ¤àà¼ã¼ê¥³¥ó¥Óá¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡Ö¼÷Ì¿¤¬È¾Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ä¡×
¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤Î¿·Æ»ÎµÌ¦¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¡ÈÇÏ¼¯Çä¤ì¡É¤·¤½¤¦¤Ê½÷·Ý¿Í¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤³¤ÎÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï£²¿Í¤È¤â»Ò¶¡¤ò»ý¤Ä¼çÉØ¤Ç¡¢º£¤Ï¤Þ¤À¤ª»î¤·´ü´ÖÃæ¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ª¤½¤é¤¯Àµ¼°¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤à¤Ç¤¢¤í¤¦½÷À¥³¥ó¥Ó¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¥ë¡Û
¡¡¥³¥ó¥ÓÌ¾¡ÅÇüµÕ¥Þ¥ß¡¼¥ê¥¢¡Ê¤Ð¤¯¤®¤ã¤¯¤Þ¤ß¡¼¤ê¤¢¡Ë
¡¡·ëÀ®Æü¡Å£²£°£²£µÇ¯£¸·î£²£¸Æü
¡¡¼Ì¿¿º¸¡ÅÂ§´¬¤Ò¤«¤ë
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¸£¶Ç¯£±£°·î£²£²Æü
¡¡¼Ì¿¿±¦¡Å¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡£
¡¡À¸Ç¯·îÆü¡Å£±£¹£¸£±Ç¯£±£±·î£²£±Æü
¡¡£²¿Í¤È¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤Î¤¤¤ë¼çÉØ¤Ç¡¢ÉáÃÊ¤Ï£²¿Í¤È¤âÊÌ¡¹¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â§´¬¤µ¤ó¤Ï¥Ô¥ó·Ý¿Í¤È¤·¤Æ£Ó£Í£Á¡¡£Î£Å£Å£Ô¡¡£Ð£Ò£Ï£Ê£Å£Ã£Ô¤Ë½êÂ°¡£¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡£¤Ï¥¿¥¤¥¿¥ó¤ÎÍÜÀ®½ê¡Ö¥¿¥¤¥¿¥ó¤Î³Ø¹»¡×¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡£²¿Í¤È¤â¡¢¤â¤È¤â¤È¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤ì¤â¤³¤ì¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤Àº£²ó¡¢¤³¤Î£²¿Í¤¬ÁÈ¤ó¤À¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢ÁêÀ¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ê¬¤«¤ê¡¢¤³¤ì¤À¤Ê¤È»×¤ï¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤ª¾Ð¤¤¤ò»Ï¤á¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö»Ä¤ê¤Î¼÷Ì¿¤¬È¾Ê¬¤òÀÚ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¤«¤é¡×
¡¡Â§´¬¡Ö¾®³ØÀ¸¤Îº¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈËÜ¿·´î·à¤ò¸«¤ÆÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¡×
¡¡¡½¡½¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ï
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö»ä¤¬¡ØÇüµÕ²ÈÂ²¡Ê¤Ð¤¯¤®¤ã¤¯¥Õ¥¡¥ß¡¼¥ê¥¢¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥´¥ê¥´¥ê¤Î¥¢¥¦¥È¥í¡¼·ÏÀÄÇ¯»ïÌ¡²è¤¬¹¥¤¤Ç¡¢Ì¾Á°¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¡½¡½¥³¥ó¥Ó¤ò·ëÀ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö¤Ò¤«¤ë¤µ¤ó¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸å¤Ë¡¢²È¤Î¾ì½ê¤ÈÃÖ¤«¤ì¤Æ¤ë´Ä¶¤Î¶á¤µ¤òÃÎ¤Ã¤Æµ÷Î¥´¶¤¬°ìµ¤¤Ë¶á¤Å¤¤¤¿¤«¤é¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È³Ú¤·¤¤¤«¤é¤Ç¤¹¡×
¡¡Â§´¬¡ÖÂ§´¬¼çºÅ¥é¥¤¥Ö¤ÇÊÌ¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬½Ð²ñ¤¤¡£ÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤ê¤¿¤¤¤Í¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¡Ø£Ô£È£Å¡¡£×¡Ù¤ËÆ°²è¤òÁ÷¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡×
¡¡¡½¡½¤ª»Ò¤µ¤ó¤Ï²¿¿Í¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤¹¤«
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö£±¿Í¡×
¡¡Â§´¬¡Ö£²¿Í¡×
¡¡¡½¡½¤ª£²¿Í¤È¤â·ëº§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ²ÈÂ²¤ÎÈ¿±þ¤Ï
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÖÌ¼¤Ï¥é¥¤¥Ö¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¯¤é¤¤±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢É×¤ÈÆ±µï¿ÍÃËÀ¡ÊÍ§¿Í¡Ë¤Ï¤Û¤Ü¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×
¡¡Â§´¬¡Ö»Ò¶¡¤¿¤Á¤Ï¡¢¥Þ¥Þ¤¬¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Ê¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë·à¾ì¤ä³Ú²°¤Ë¤âÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É×¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤µ¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢Ëè·î¤Î»öÌ³½ê¥é¥¤¥Ö¤ÏÉ¬¤ºÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö£²¿Í¤Ç¤Ê¤ë¤Ù¤¯Áá¤á¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤Æ¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¡×
¡¡Â§´¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡Ø£Ô£È£Å¡¡£×¡ÙÍ¥¾¡¡£»ä¤Ï¡Ø¤µ¤ó¤Þ¸æÅÂ¡Ù¤È¡Ø¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡Ù¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¥Í¥¿¤Îºî¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡Ö£²¿Í¤Çº£¤Þ¤ÇÏÃ¤·¤¿ÆâÍÆ¤È»×¤¤¤Ä¤¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥é¤Èóòó÷¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëºî¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¿Í¤Ë¤â¥¬¥ó¥¬¥óÁêÃÌ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×
¡¡Â§´¬¡Ö¥À¥ó¤¬¥Í¥¿ºî¤êÃ´Åö¤Ç¤¹¡£»ä¤Î¥¥ã¥é¤òÊ¬¤«¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤¤·³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡¡¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡¢·Ý¿Í¤µ¤ó¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
¡¡¥À¥ó¤Á¤ã¤ó¡ÖÈÖÁÈ¤Ï¡Ø¤Ï¤Í¤ë¤Î¥È¤Ó¤é¡Ù¡£·Ý¿Í¤Ï½Õ¤È¥Ò¥³¡¼¥¤µ¤ó¡¢¥³¥Ã¥È¥ó¤Î¤¤ç¤ó¤Á¤ã¤ó¡Ê¥é¥¸¥ª½Ð±éÎò¤¢¤ê¡Ë¡×
¡¡Â§´¬¡ÖµÈËÜ¿·´î·à¤È¡ØÇú¾Ð¥ª¥ó¥¨¥¢¥Ð¥È¥ë¡Ù¡Ø¥¦¥Ã¥Á¥ã¥ó¥Ê¥ó¥Á¥ã¥ó¤Î¥¦¥ê¥Ê¥ê¡ª¡ª¡Ù¡Ø£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¡£·Ý¿Í¤Ï»³ÅÄ²Ö»Ò¤µ¤ó¡¢ÅçÅÄ¼îÂå¤µ¤ó¡¢ÃæÀî²È¡¢¥¤¥ó¥Ç¥£¥¢¥ó¥¹¡Ê¸½ºß¤Ï¤Á¤ç¤ó¤Þ¤²¥é¡¼¥á¥ó¡Ë¤Ê¤É¡£±Æ¶Á¤µ¤ì¤¿·Ý¿Í¤ÏÂ¿²á¤®¤Æ½ñ¤ÀÚ¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥³¥ó¥Ó¤ÎÁêÀ¤Ï¶õµ¤´¶¤Ë½Ð¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬¡Ö¤³¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÇä¤ì¤ë¡ª¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¶õµ¤´¶¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢µ¤¤¬¤Ä¤±¤Ð²ò»¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¤³¤Î¤ª£²¿Í¤Ï¶õµ¤´¶¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤¬³Ú¤·¤ß¡£¼çÉØ·Ý¿Í¤Î¿·¤·¤¤Æ»¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ù¤·¤ó¤É¤¦¡¦¤¿¤Ä¤ß¡¡£±£¹£·£·Ç¯£´·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¢ËÜÌ¾¡¦ßÀÅç±Ñ¼£Ïº¡£Ê¿°æ¡È¥Õ¥¡¥é¥ª¡É¸÷¤ÈÁÈ¤à¡ÖÇÏ¼¯¤èµ®Êý¤Ï¡×¤È¤·¤Æ¡Ö£Ô£È£Å¡¡£Í£Á£Î£Ú£Á£É¡×¡Ö£Í¡½£±¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼ÂÎÏÇÉ¡£åÌÌ©¤Ê¥Í¥¿ºî¤ê¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë°ìÊý¡¢½÷·Ý¿Í¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó·èÄêÀï¡Ö£Ô£È£Å¡¡£×¡×¤Ç¤Ï¡¢Í½Áª²ñ¾ì¤ËÂ¤·¤²¤¯ÄÌ¤¤¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î½Ð¾ì¼Ô¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤ë¤Û¤É¤Î¡È½÷·Ý¿Í¥Þ¥Ë¥¢¡É¡£