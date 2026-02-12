大通りで孤独に耐えていたところを保護された子猫の『坊ちゃん』。彼は保護先にて、素敵なお友達と出会いました。

新たな仲間と交流する坊ちゃんを捉えた動画は、公開後わずか1日で1万再生を突破するとともに、「嬉しくて舞い上がっていますね」「これからいっぱい遊べるね」との声が寄せられています。

【動画：ひとりぼっちで保護された子猫→猫の親子と交流が始まり…涙が出るほど『あたたかい光景』】

保護子猫・坊ちゃんに訪れた出会い

行政と連携のもと、東京都多摩市にて保護猫活動を行っているボランティアの会『ねこたま庵』。同会発の人気YouTubeチャンネル『ねこたま庵』に投稿されたのは、キジ白柄の保護子猫・坊ちゃんの動画です。

はじまりは2025年9月。その日、ひとりぼっちで大通り沿いにいた坊ちゃんは、心優しい通行人に発見されたのち、ねこたま庵さんによって保護されました。母・きょうだい猫たちと離れ離れとなり、小さな体で不安と闘っていた彼は、保護後、安全快適な環境で元気な毎日を送っていたそう。

ねこたま庵さんに白猫の女の子『白玉ちゃん』がやってきたのは、坊ちゃんが保護された同月のこと。当時お腹の中に小さな命を秘めていた彼女は、同会と獣医師による手厚いサポートのもと、3匹のかわいい子猫を出産。赤ちゃん猫たちは、坊ちゃんにとっても嬉しい出来事となったようで……。

「遊ぼう！」が止まらない…赤ちゃん猫との交流に喜び大爆発！

それは白玉ママの子猫たちが生後3週を迎えた日の出来事。子猫たちの記念撮影をしていると、坊ちゃんが様子を見にきたといいます。自身よりも小さく幼い子猫たちに、坊ちゃんは興味津々。前足で触れる素振りを見せたり、お鼻を寄せて匂いを嗅ぐなどしたのだとか。

子猫たちをお友達として受け入れた坊ちゃんは、彼らと積極的な交流を。撮影者さんが見守るなか、大喜びで彼らをニャンプロに誘ったそう。一方の子猫たちはまだ赤ちゃんで、今ひとつ遊び方がわからない様子。坊ちゃんとニャンプロを楽しめるようになるまで、あともう少しの時間が必要なようです。

白玉ママの優しい眼差しに「泣けます」「胸がじーんとしました」の声

その後、遊び疲れて眠くなった坊ちゃんがお昼寝の場所に選んだのは、白玉ママと子猫たちが過ごすケージの中。彼はペットベッドで授乳中の母子を少し離れた場所から見守ったのち、静かに距離を縮め、母子のベッドへとお邪魔したそう。

白玉ちゃんの表情は終始穏やかで、坊ちゃんの接近に動じることなく授乳を続けていたとのこと。坊ちゃんが子猫たちを受け入れたことと同様に、彼女もまた坊ちゃんの存在を受け入れている様子。今後、両者は良好な関係を築いていくことでしょう。

保護子猫・坊ちゃんと白玉ちゃん母子の交流を捉えた動画には、「白玉ママが坊ちゃんを受け入れてる感じで泣けます。坊ちゃんはママを知らないもんね。白玉ママは猫さん同士なら大丈夫なのかな。これからの関わりが楽しみです」「坊ちゃんも一緒に寝ている姿が可愛い。ママさん４にゃん宜しくです」との声が寄せられています。

飼い主不明猫を減らすため、東京都多摩市にて保護猫活動を行っているボランティアの会・ねこたま庵。同会公式YouTubeチャンネル『ねこたま庵』では、活動の様子を記録した動画が多数公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ねこたま庵」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。