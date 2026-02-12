今回紹介するのはX（旧Twitter）に投稿された、すやすや幸せそうに眠っていた猫ちゃんの様子。そのあまりの可愛らしさを目にした投稿主さんは、ついつい寝不足になってしまったようです。投稿はXにて、35万回以上表示。1.3万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：飼い主さんのそばで眠る猫→『おてて』を見ると…寝不足不可避な『可愛すぎる行動』】

嬉しすぎて睡眠なんてしてる場合じゃない

今回、Xに投稿したのは「猫と付き合う」さん。登場したのは、猫のここなつちゃんです。

投稿には投稿主さんに添い寝している、ここなつちゃんの姿が。投稿主さんの腕を両足でぎゅっと抱きしめており、その寝相はとても穏やか。幸せ溢れる寝姿だったそうです。

そんな尊い光景を前にした投稿主さんは、「嬉しすぎて睡眠なんてしてる場合じゃない」と感じた模様。結果的に寝不足になってしまったそうです。たしかに、こんなにステキな光景が目の前に広がっていたら、おちおち寝ている場合じゃないですよね。少しでも目に焼き付けたくなります。

幸せそうに眠るここなつちゃんに心癒されたX民たち

幸せそうにすやすや眠っていた、ここなつちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「あらあらぁおててにしがみついてぇかわいい」「うわ～！！！可愛すぎる」「猫ちゃんと触れ合える幸せと身動きが取れない不自由さが共存している状態ですね」「可愛すぎて心臓がッ！」「尊い」などの声が多く寄せられていました。どうやら、多くの方が素敵な光景を目にして、心癒されたようですね。

Xアカウント「猫と付き合う」では、猫のここなつちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ここなつちゃんの投稿はどれも可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「猫と付き合う」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。