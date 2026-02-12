◆スポーツ報知・記者コラム「両国発」

不撓（ふとう）不屈。高校時代、この言葉を筆書きしたものが黒板の上に飾られていた。意味は「どんな困難にあっても決して心がくじけないこと」。毎日目にしていても、本当に大事なものだと感じるには、若かったかもしれない。

高校卒業から、６年がたつ現在。１８歳の頃より壁にぶつかりまくっている分、いかにこの精神が重要かを思い知る日々だ。

昨年はＪリーグを取材した。その中で、前述した４文字を座右の銘に掲げ、ぴったりなアスリート人生を送る選手がいた。

Ｊ１神戸のＧＫ新井章太（３７）。昨年９月に左膝前十字じん帯損傷の大けがを負い、今もリハビリに励む。話が聞けたのは同１１月。負傷した直後でも試合前、試合中、試合後、ベンチ内外にかかわらずとにかく熱い。その源に、少しだけ触れた気がした。

プロキャリアをたどると、国士舘大から２０１１年に東京Ｖに加入したが、２年で契約満了となっている。「もう終わり？って」と回想する。その後、トライアウトを受けて川崎へ加入。「もう逆に何も怖くないんですよ。トライアウトって本当にとんでもない雰囲気だし、クビになって一番苦しい時期。あの経験が強くしてくれた」。大卒２年目であれば今の私と同じ時期。当時どんな心境で日々を送っていたか、想像もつかない。

新井は、今年でプロ１６年目。一度“終わり”を感じた自身にとって「不撓不屈」は「自分のための言葉って思うくらい」のものだという。自分の支えになっている熟語、四字熟語、ことわざ、なんでもいい。読者の皆さんにもそんな言葉に出会ってほしい。（ソフトバンク担当・森口 登生）

◆森口 登生（もりぐち・とうい） ２４年入社。今季からソフトバンク担当。