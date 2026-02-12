元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司が１２日、司会を務める日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送で、今年９月末をもって番組を終了することを発表した。宮根アナが番組の終了に言及するのは、今回が初めてだった。

２０年間続いた午後の情報番組の終了発表にネットも反応。発表直後にはネット上に「ミヤネ屋９月に終わるってよ」、「えーミヤネ屋終わっちゃうの？」、「うおええええミヤネ屋終わるんですか」、「悲しい… 大好きで毎日見てるのに」、「ミヤネ屋ってみやねさん卒業したらタイトル何になるん？」などの声があふれた。

宮根アナが司会を務める「ミヤネ屋」は２００６年に関西ローカル番組としてスタート。その後、全国ネットとなり、一躍人気番組となったが、近年は宮根アナが不定期で金曜日に休むこともあった。また民放の同時間帯では、ＴＢＳ系・ＣＢＣ制作の「ゴゴスマ〜ＧＯ ＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！」（月〜金曜・午後１時５５分）が１５年から、フジテレビ系・関西テレビ制作「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）が２５年から全国ネットとなり、し烈な視聴率戦争も繰り広げていた。