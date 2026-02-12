トラックに乗ったキティの“ぬいぐるみ”などが当たる！ヤマト運輸とハローキティの“コラボ”キャンペーンが開催中 SNSでも「豪華賞品」「可愛すぎる」の声
ヤマト運輸の公式SNSが10日、宅急便の50周年を記念しサンリオの人気キャラクター「ハローキティ」とのコラボキャンペーン開始を発表した。期間は3月31日まで。
【写真】「豪華」「可愛すぎる」“トラックぬいぐるみ”などコラボグッズ2種
賞品はセールスドライバー姿のキティが宅急便のトラックに乗った「ハローキティがおとどけ トラックぬいぐるみ」（A賞）と、同じく制服姿のキティがダンボールの中で“おひるね”をしている「ハローキティとおひるね ペット用ダンボール型クッション」（B賞）の2種で、期間内に公式Xまたはインスタグラムのフォロー＆リポスト（※インスタの場合は「いいね」）または宅急便の発送で応募ができる。詳細は特設サイト（https://takkyubin-50th-cp.com/）に記載。
投稿には「豪華賞品すごい欲しいです！」「キティちゃん大好きなのでコラボめちゃくちゃ可愛すぎます」「クロネコヤマト仕様のキティちゃん可愛すぎる」「キティちゃんセールスドライバーの制服が可愛すぎる」「絶対当たりますように」など、早くも応募したという多くの声や、反響などが寄せられている。
