宮沢りえ、家族とハマっている意外な趣味を告白 浅田姉妹・宇多田ヒカルら『徹子の部屋SP』未公開トーク大放出
テレビ朝日の長寿トーク番組『徹子の部屋』が、放送50周年という前人未踏の節目を迎え、2月1日には『祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP』と題した特番が放送された。そしてきょう12日午後8時からは、その未公開トークを届ける『徹子の部屋50周年！めでたすぎでお祝いが止まらないSP』を放送する。
【番組カット】鶴瓶＆さんまと！笑顔でトークする宮沢りえ
今回放送される『めでたすぎでお祝いが止まらないSP』では、前回の特番に収まりきらなかった未公開トークをたっぷり放送。寺尾聰、高田純次、石原良純、浅田舞、浅田真央、平野レミ、清水ミチコ、森山良子、宮沢りえ、宇多田ヒカルといった超豪華ゲストが登場する。
《寺尾聰＆高田純次＆石原良純》のトークブロックでは、石原プロモーション新人俳優第1号だった寺尾が、石原裕次郎さんとの知られざる絆を激白。寺尾が今も「恩人」と感謝する裕次郎さんとの感動秘話が明かされる。
《浅田舞＆浅田真央》の姉妹トークでは、国民的人気アスリートとして活躍してきた2人の現在の暮らしや、今夢中になっていることなど、仲良し姉妹のプライベートが語られる。
また黒柳から“平清森（たいらのきよもり）”と命名された《森山良子＆平野レミ＆清水ミチコ》の3人は、『徹子の部屋』がスタートした1976年当時、それぞれが何をしていたのかを振り返る「50年前何してた？」トークで大盛り上がりとなる。
《宮沢りえ》は美しい和服姿で登場。若かりし頃の貴重映像を振り返りつつ、現在家族と一緒にハマっている意外な趣味を告白するほか、黒柳とある場所で遭遇した際の出来事を振り返り、「あのときの徹子さん、本当に“怪物”だなと思いました！」と驚いたエピソードを明かす。
また、黒柳が「お会いできてうれしい！」と初対面を喜んだ《宇多田ヒカル》は、10歳になる息子との絆やロンドンでの生活、さらに意外な趣味について語るなど、貴重なトークを展開する。
