読売テレビの松田陽三社長が12日、大阪市内の同局で会見。「ダウンタウン」の活動再開について質問が飛んだ。

同局では昨年6月、32年続いた長寿人気番組「ダウンタウンDX」が終了した。MCの松本人志が女性問題で24年1月から活動休止。浜田雅功も体調不良で休養し、冠の2人が不在のまま代役を立てて番組は続行したが、松田社長は以前の会見で「吉本興業さんとあうんの呼吸で」終了の決断に至ったと説明していた。

最終回は最後まで「ダウンタウン」2人の新たな出演シーンはなく「32年間、おつかれさまでした」のメッセージで終了し、賛否の声が上がっていた。

松本が昨年11月1日、独自のインターネット有料配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で約1年10カ月ぶりに復帰、ダウンタウンとしての活動を再開した。

松田社長は「そういう時代なのかなと。いろんなサービスが始まってBS、CSなどのコンテンツで配信されてます。テレビ局も切磋琢磨（せっさたくま）していきたい」とビジネスの側面からコメント。

ダウンタウンの今後の出演については、「今のところございません」と言うにとどめた。