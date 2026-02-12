◆イングランド・プレミアリーグ ▽第２６節 サンダーランド０―１リバプール（１１日、スタジアム・オブ・ライト）

リバプールの日本代表ＭＦ遠藤航（３３）は敵地サンダーランド戦で今季リーグ戦初先発したが、後半２４分に負傷交代した。遠藤は右サイドバックで先発したが、滑り込みながら相手のクロスをクリアした際に左足首を強くひねった。立ち上がってプレーを続けたが、その後、苦しそうな表情を浮かべてあおむけに倒れ込んだ。ピッチ上で緊急処置を受け、手で顔を覆い、担架で運ばれた。試合後、スロット監督は「深刻だ。検査しないと分からないが、良くはない。長期離脱になると思う」と説明した。

＊ ＊ ＊

今年はＷ杯イヤーだが、日本代表はＭＦ南野拓実、ＭＦ久保建英ら負傷者が続出中だ。３月下旬の英国遠征に遠藤が不参加となった場合、ボランチ争いはどうなるのか。昨秋以降の６試合の先発組み合わせ及び、レギュラー候補（５人）のクラブでの現状をまとめた。

【森保ジャパンのボランチ先発の顔ぶれ】（２５年秋以降、６試合）

▼同９月 メキシコ戦（中立地、０△０）鎌田―遠藤

米国戦（アウェー、０●２）藤田―佐野

▼１０月 パラグアイ戦（ホーム、２△２）田中―佐野

ブラジル戦（ホーム、３〇２）鎌田―佐野

▼１１月 ガーナ戦（ホーム、２〇０）田中―佐野

ボリビア戦（ホーム、３〇０）遠藤―鎌田

【ボランチ候補５人の所属クラブでの現状】

▼佐野海舟（マインツ） ２１試合１得点。全試合に先発フル出場で存在感発揮

▼鎌田大地（クリスタルパレス） １６試合０得点。復帰２戦目で１１日のバーンリー戦では先発で７２分間プレー

▼田中 碧（リーズ） ２０試合２得点。１２月中旬以降は控えに。３試合連続で出場なし

▼守田英正（スポルティング）１８試合０得点。コンディションが整わず、昨年３月から代表招集なし。次回活動で１年ぶりの復帰が期待される。今月は２戦連続で先発

▼藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）２０試合０得点 昨夏からの新天地でレギュラーを奪取。パリ五輪主将

◆代表の今後の活動日程 ３月２８日にスコットランド（グラスゴー）と、同３１日にイングランド（ロンドン）と、ともにアウェーで国際親善試合を行う。５月３１日にＭＵＦＧ国立でＷ杯壮行試合（対戦相手未定）を実施し、６月の北中米Ｗ杯本大会に臨む。