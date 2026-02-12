琉球コメダ、高校の授業から生まれた『シロノワール まーさん紅いも』を期間限定販売 沖縄のおいしいを詰め込んだ一品
沖縄県でフルサービス型の喫茶店、ベーカリーショップを展開する琉球コメダは、沖縄県立コザ高等学校の授業から生まれ商品化した『シロノワール まーさん紅いも』を、19日より沖縄県内のコメダ珈琲店7店舗で数量限定販売する。紅いも・塩ちんすこう・黒糖みつなど、沖縄のおいしいを詰め込んだ、高校生が発案・ネーミングまで担った“ご当地シロノワール”となっている。
【写真】元気いっぱい！出張授業の様子
「“くつろぎ”で、人と地域と社会をつなぐ」ことを目指す琉球コメダは、沖縄の地で地域貢献活動に力を入れている。2024年、地域貢献活動の一環として、沖縄県立コザ高等学校で出張授業を開催した。対象は、部活動などの事情により、修学旅行に参加しなかった当時の2年生41人。修学旅行と同じくらい高校生活の想い出に残る授業を目指し、「コメダ珈琲店の新商品を考えよう」と題した商品開発の授業を実施した。
当日は、シロノワールのアイデア出しやワークショップを行った。その後、生徒たちが考案したシロノワールのアイデアをベースに、沖縄らしさを詰め込んだ『シロノワール まーさん紅いも』が完成。出張授業から約1年の時を経た、卒業目前、高校生活の大切な想い出となる餞（はなむけ）のタイミングで販売する。
■商品概要
『シロノワール まーさん紅いも』税込860円／ミニサイズ：660円
コメダ珈琲店の看板デザート「シロノワール」。あつあつのデニッシュとひえひえのソフトクリームが織りなす定番のおいしさに、高校生のアイデアをもとに沖縄らしさをプラスした。
デニッシュには、紅いもあんと、砕いた塩ちんすこうをサンド。ソフトクリームの上から黒糖みつをかけ、仕上げに紅いもチップスを添えた。紅いもあんのやさしい甘さに、塩ちんすこうのほのかな塩味がアクセントとなり、黒糖みつの深いコクが全体を包み込む。沖縄ならではの素材をぎゅっとつめこんだ、沖縄限定の味わいに。
「まーさん」は沖縄方言で「おいしい」の意。生徒が案を出し合い、25の候補の中から、商品のおいしさや魅力、沖縄らしさがダイレクトに伝わる名称として選ばれた。
販売期間：2月19日〜1週間程度
販売店舗：沖縄県のコメダ珈琲店 7店舗
