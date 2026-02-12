¥É¥¤¥Ä¿ÍËÒ»Õ¡¢¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¤ÇÄÌÌõ¡¡13Ç¯½»¤ó¤ÀÆüËÜ¤Ë¡Ö²¸ÊÖ¤·¡×
¡¡¡Ú¥×¥ì¥À¥Ã¥Ä¥©¶¦Æ±¡Û¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Î¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×²ñ¾ì¤Ç¡¢¥É¥¤¥Ä¿ÍËÒ»Õ¤Î¥Þ¥ë¥¯¥¹¡¦¥Í¥¤¥Ä¥§¥ë¤µ¤ó¡Ê66¡Ë¤¬ÆüËÜ¸ì¤ÎÄÌÌõ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÌ³¤Æ»¤ËÌó13Ç¯´Ö½»¤ó¤À·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢³°¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëÆüËÜÁª¼ê¤ò»Ù¤¨¤ë¡£¼«¿È¤ä²ÈÂ²¤ò²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿ÂèÆó¤Î¸Î¶¿¤Ë¡Ö²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡¥¹¥¤¥¹¤ä±Ñ¹ñÃóºß¤ò·Ð¤Æ¡¢1987Ç¯¤«¤é2000Ç¯¤Þ¤Ç»¥ËÚ¤äÈ¡´Û¤Ê¤É¤Î¶µ²ñ¤Ë¶ÐÌ³¡£
¡¡µ¢¹ñ¸å¡¢ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¡¢¥É¥¤¥Ä¸ì¤òÏÃ¤»¤ë¥¹¥¥ë¤òÀ¸¤«¤½¤¦¤È¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ç¤ÎÄÌÌõ¥Ü¥é¥ó¥Æ¥£¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£º£Âç²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆüËÜ¸ì¤Ç¤É¤¦¤¾¡×¤È½ñ¤¤¤¿¥×¥ì¡¼¥È¤ò¶»¤ËÉÕ¤±¡¢³Æ¹ñ¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬Áª¼ê¤òÂÔ¤Ä¥ß¥Ã¥¯¥¹¥¾¡¼¥ó¼þÊÕ¤ËÎ©¤Ä¡£