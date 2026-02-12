昨年の全国高校野球選手権で準優勝となった日大三高の野球部員が１２日、児童買春・ポルノ禁止法違反（製造や提供）の疑いで警視庁に書類送検されたことがわかったことを受け、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」でも報道。野々村友紀子氏がスマホ所持は「免許制にした方がいいと極端な話、思うぐらい…」とショックをにじませた。

日大三高の硬式野球部員２人は、女子高生にわいせつな動画を送らせ、それを拡散させた疑いが持たれている。

野々村氏は、小学生でもこういったＳＮＳによる被害があったことを聞いたことがあるとし「低年齢化が進んでいて」と危惧。「（スマホを）持つと人生が変わるんだと。親も…。免許制にした方がと、極端な話、思うぐらい。車の運転も人生を背負うのと同じように重大なこと」とコメント。

加害者となる野球部員については「反省して、ここから人生が変わるかもしれない」とし、被害者の女子高生についても「私も娘がいるので、（加害者が）反省されて終わりじゃない。ここから被害者の方もいろんな恐怖に怯えながら生きていかないといけないのを改めて考えないといけない。親として考えますよ…」と沈痛な面持ちでコメントしていた。