元朝日放送でフリーアナウンサーの宮根誠司が１２日、司会を務める日本テレビ系・読売テレビ制作の人気情報番組「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）の生放送で、今秋をもって終了することを発表した。宮根アナが番組の終了に言及するのは、今回が初めて。

天気予報を終えると、画面右上に「重大発表」とテロップが表示され、宮根アナは「重大発表するの？」ととぼけた様子。そのまますぐＣＭが入り、明けた午後３時４５分頃、「たいしたことございませんが、『ミヤネ屋』は３月で５０００回、７月で２０年を迎えることになりました。まずはどこのどいつか分からないやつが司会をやっている『ミヤネ屋』。視聴者の皆さま、２０年もご試聴いただき、ありがとうございました。そして、スポンサーの皆さまも大変長い間ご支援いただき、ありがとうございました。実はこの９月末をもって、私『ミヤネ屋』を卒業する運びになりました。皆さんに感謝しかございません」と番組の終了を自らの口で報告した。

「フリーアナウンサーになったからには、番組の終わりというのはいつか来ると覚悟しております。何度か卒業しようと考えたこともありますが、読売テレビを始め各所の皆さまにありがたいことに慰留していただき、２０年続けることができました。幸せ者です。局アナ時代から含めると２６歳から３７年、６３歳になる年までずっと月曜日から金曜日の帯番組をやらせてもらった。自分でも信じられないくらい恵まれた環境で携わりました」と振り返った。

最後は、残り半年出演期間が残っていることに触れ、「やめるのやめたという可能性がありますので、その時はまたご報告させていただきます」とスタジオを笑わせて締めくくった。

午後のワイドショーのトップランナーとして君臨してきた名物番組が２０年の歴史に幕を閉じることになった。宮根アナが司会を務める「ミヤネ屋」は２００６年に関西ローカル番組としてスタート。その後全国ネットとなり、一躍人気番組となったが、近年は宮根アナが不定期で金曜日に休むこともあった。また民放の同時間帯では、ＴＢＳ系・ＣＢＣ制作の「ゴゴスマ〜ＧＯ ＧＯ！ Ｓｍｉｌｅ！」（月〜金曜・午後１時５５分）が１５年から、フジテレビ系・関西テレビ制作「旬感ＬＩＶＥ とれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）が２５年から全国ネットとなり、し烈な視聴率戦争も繰り広げていた。

◆宮根 誠司（みやね・せいじ）１９６３年４月２７日、島根県大田市生まれ。６２歳。関大卒業後、８７年に朝日放送入社。９０年４月から朝の情報番組「おはよう朝日です」に出演、９４年から単独司会を務めて人気を博す。２００４年３月に同局退社、フリーに。「情報ライブ ミヤネ屋」が０６年７月からスタート。フジテレビ系情報番組「Ｍｒ．サンデー」の司会を担当。