“2児の母”テレ朝・堂真理子アナ、豪華おうちご飯披露「彩り豊かで美味しそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/12】テレビ朝日の堂真理子アナウンサーが2月11日、自身のInstagramを更新。春の気配を感じるおうちご飯を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】44歳テレ朝美人アナ「彩り豊かで美味しそう」彩り豊かな手作りちらし寿司
堂アナは「最近の＃おうちごはん は、ちらし寿司でした 立春も過ぎて、本格的な春が待ち遠しいです」とつづり「＃春らしく」とハッシュタグを添えて、華やかな手料理を投稿。エビやブロッコリー、錦糸卵が彩りよく盛り付けられたちらし寿司を前に、穏やかな微笑みを浮かべる姿を披露した。
この投稿に「美しすぎるちらし寿司」「春を先取りした素敵な食卓」「彩り豊かで美味しそう」「春らしい彩りが綺麗」「盛り付けのセンス抜群」「料理上手で尊敬」といったコメントが寄せられている。
堂アナは2008年4月に一般男性との結婚を発表。2011年1月に第1子男児、2014年2月に第2子となる女児の出産を発表している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
