前田敦子、息子との“全力推し活”ショット公開「息子くんカメラのセンス抜群」「成長の早さに衝撃」と反響
【モデルプレス＝2026/02/12】女優の前田敦子が2月11日、自身のInstagramを更新。息子とユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）を訪れた際の親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】34歳元AKBセンター「インスタ写真いつも全力で撮ってくれる」6歳長男の後ろ姿
前田は「全力推し活日記」と題し、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンで開催中の人気漫画・アニメ『呪術廻戦』とのコラボレーションイベントを満喫した様子を投稿。「私のインスタ写真いつも全力で撮ってくれる息子の後ろ姿をヘアメイクさんが激写してくれてて、息子本人の希望で載せちゃう」とし、アトラクションのポスター前でポーズを決める前田と、それを懸命にスマートフォンで撮影する息子の後ろ姿を公開した。さらに「2人でハマってるから推し活時間楽しいよ」とコメントし、「＃脹相＃禪院直哉 好き」とハッシュタグで推しを明かし、親子で推し活を楽しむ様子を伝えている。
この投稿に、ファンからは「息子さんと推し活なんて幸せすぎる」「息子くんカメラのセンス抜群」「成長の早さに衝撃」「カメラ構える後ろ姿が可愛い」「推しキャラの癖が強い」「息子さん大きくなってる」「専属カメラマン、息子さんだったのにびっくり」「素敵な関係性」「めちゃくちゃ楽しそう」といった反響が寄せられている。
前田は2018年7月に俳優の勝地涼と結婚し、2019年3月に第1子男児が誕生したことを勝地が報告。2021年4月に離婚を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
