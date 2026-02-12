フジミ模型、5月発売「艦船モデル」新製品を公開！ 1/700帝国海軍シリーズ「重巡洋艦 熊野」や「ちび丸 霧島」が登場
フジミ模型 5月発売「艦船モデル」新製品 公開
フジミ模型は、5月に発売を予定している「艦船モデル」の新商品を公開した。
新商品には、1/700帝国海軍シリーズ「日本海軍重巡洋艦 熊野（昭和19年/捷一号作戦）」や、1/700特シリーズ「日本海軍航空母艦 翔鶴（昭和16年/開戦時）」、1/700艦NEXTシリーズ「日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦特別仕様（純正エッチングパーツ付き）」、デフォルメがかわいい「ちび丸艦隊」シリーズより「比叡」、「霧島」のほか、純正エッチングパーツ等が登場する。
1/700帝国海軍シリーズ No.54「日本海軍重巡洋艦 熊野（昭和19年/捷一号作戦）」
発送予定日：5月27日
価格：5,390円
コードNO.4968728452432
1/700特シリーズ No.041「日本海軍航空母艦 翔鶴（昭和16年/開戦時）」
発送予定日：5月26日
価格：3,300円
コードNO.4968728434070
1/700 特シリーズ No.041 EX-1「日本海軍航空母艦 翔鶴（昭和16年/開戦時）」
発送予定日：5月26日
価格：4,620円
コードNO.4968728434087
1/700 艦NEXTシリーズ No.15 EX-201「日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様（純正エッチングパーツ付き）」
発送予定日：5月28日
価格：7,700円
コードNO.4968728461298
1/700 グレードアップパーツシリーズ No.144「艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ」
発送予定日：5月28日
価格：3,850円
コードNO.4968728117270
ちび丸艦隊シリーズ No.6「ちび丸艦隊 比叡」
発送予定日：5月19日
価格：2,860円
コードNO.4968728423364
ちび丸艦隊シリーズ No.8「ちび丸艦隊 霧島」
発送予定日：5月19日
価格：2,860円
コードNO.4968728423371
(C)FUJIMI. All rights reserved.