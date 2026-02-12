【OHLINS CIVIC NATS #072 ホンダ シビック TYPE R】 2月13日17時 予約受付開始予定 価格：1,500円

ラナエンタテインメントは、トミカ「OHLINS CIVIC NATS #072 ホンダ シビック TYPE R」の予約受付を応援型通販サイト「サポルト」にて2月13日17時から開始する。価格は1,500円。発売時期は4月上旬から5月下旬を予定している。

本製品はドライビングマジックが日本自動車大学校と共に参加しているENEOSスーパー耐久シリーズに出場した車両「OHLINS CIVIC NATS 72号車」をモチーフとしたトミカ。タンポとUV印刷により、細やかな車体デザインを再現している。

販売は4月上旬から5月下旬にかけて行なう予定で、ドライビングマジックと日本自動車大学校が参加予定の競技の物販会場の他、国内サーキット会場で実施予定の自動車関連イベント、サポルトで販売予定としている。

製品デザイン

実車写真

2025 (C)NATS (C)TOMY