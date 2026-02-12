ねんりん家の春限定♡苺バーム＆苺ショコラーテ新登場

東京・銀座発のバームクーヘン専門店「ねんりん家」から、春限定の苺スイーツが2026年2月19日(木)より新登場。あまおう苺が香る『マウントバーム苺バター』と、苺ショコラを重ねた『苺ショコラーテ』がラインナップします。入学・卒業やホワイトデーの贈り物にもぴったりな、華やかな春の味わいに注目です♡

春色に染まる苺バーム

マウントバーム苺バター



価格：1本入972円(本体価格900円)

バターのコク豊かな『マウントバーム』に、福岡県産「あまおう」の甘酸っぱい苺の美味しさを重ねて焼き上げた春限定作。

ホワイトショコラを生地に練り込むことで、苺のふくよかな香りと味わいがより一層引き立ちます。しっとりとした食感と、春色の山並みのようなビジュアルも魅力。大切な人へのお祝いギフトにもおすすめです。

販売期間:2026年2月19日(木)～5月末頃

取扱店:ねんりん家各店(銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・JR品川駅エキュート品川店・羽田空港第1ターミナルHANEDASTAR&LUXE・羽田空港第2ターミナル東京食賓館時計台3番前)、JR東京駅EkinakaLAB東京八重洲南口パクモグテラス

苺重なる贅沢ショコラーテ

苺ショコラーテ



価格：1本入1,620円(本体価格1,500円)

春限定『マウントバーム苺バター』に、果実の甘酸っぱさを閉じこめた特製“苺ショコラ”をとろりとかけた一品。

コク深いあまおう苺の生地に、苺ショコラの華やかな酸味が重なり合い、この時期だけの芳醇な味わいを楽しめます。苺色の愛らしいパッケージで、ホワイトデーギフトにもぴったりです。

販売期間:2026年2月19日(木)～3月18日(水)頃

苺ショコラーテ詰合せ



価格：3,240円(本体価格3,000円)

『マウントバームしっかり芽』『マウントバーム苺バター』『苺ショコラーテ』の3種を詰め合わせた春限定ギフト。ねんりん家の代表作と新作を一度に楽しめる特別なセットです。

販売期間:2026年2月19日(木)～3月18日(水)頃

取扱店:ねんりん家各店(銀座本店・大丸東京店・西武池袋店・そごう横浜店・阪急うめだ店・羽田空港第1ターミナルHANEDASTAR&LUXE・羽田空港第2ターミナル東京食賓館時計台3番前)

※『苺ショコラーテ詰合せ』は「ねんりん家JR品川駅エキュート品川店」「JR東京駅EkinakaLAB東京八重洲南口パクモグテラス」ではお取り扱いがございません。

※表示の価格は参考小売価格です。

※ほか、一部姉妹店でも販売する場合があります。

※販売店は予告なく変更する場合がございます。

春の贈り物に苺のご褒美を♡

春だけの特別な味わいがそろう、ねんりん家の苺バーム。華やかな香りと上質なコクは、自分へのご褒美にも大切な人への贈り物にもぴったりです。

季節限定の美味しさを楽しめるこの機会に、春色のバームクーヘンで幸せなひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♡