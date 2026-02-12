「【悲報】手渡ししたチモシー。飼い主が握ってた部分だけ投げ捨てられる」



【動画】きれいにポイ！主の匂いを嗅いで捨てる瞬間

そんなコメントが添えられた動画が人気を集めています。映っているのは、チンチラの「プリン」さん（7歳・女の子）です。プリンちゃんの主食は、牧草のチモシー。飼い主さんがひとふさ、プリンちゃんにあげると、パクッと口で受け取り、そのままもぐもぐと食べ始めます。



もうすぐ食べ終わるというところで、わずかに残った端っこを手でつかんだプリンちゃん。次の瞬間、ポイッ！ おもむろに投げ捨てました。



衝撃を受けた飼い主さんは、「本当に自分が握った部分が気になって捨てたのか」を検証すべく、約2週間後、再び試してみることにーー。



この前と同じようにチモシーを差し出すと、一度、口で受け取ってから左手に持ち替えたプリンちゃん。



すると、チモシーを鼻に近づけて、匂いをクンクン…そのまま、ポトッとチモシーを落としてしまいました。



飼い主さんは負けじと、落としたチモシーをもう一度差し出すと、プリンちゃんは両手で受け取ります。そして、ふたつに折って真ん中からモグモグと食べ始めると…



飼い主さんが触れていたほうのチモシーを、再びポトッと落としました。



この動画に「【続 悲報】主の手はクサいですか」とのコメントを添えて投稿すると、「捨ててる（笑）」「ダメだ、笑ってしまう」「何ともショッキングw」と爆笑を誘っています。Xユーザー・プリンさん（@purinsannano）にお話を伺いました。



コミュ力抜群のプリンちゃん、このあとどうなった？

ーー撮影時の状況について教えてください。



「ふだんから、チモシーを投げたり、気に入らないときには『これは違うよ』といった感じで意思表示をすることがあります。この仕草は数年前から見られ、プリンなりの気分や好みによるものだと思っています。匂いが嫌だったのか、渡されたのが嫌だったのか、何もかもが嫌だったのか……そんなときがたまに訪れます」



ーーこの光景を見た感想は？



「ちょっとした切なさとともに、思わずクスッと笑ってしまいました。表情も仕草もあまりにわかりやすくて、『ああ、プリンだなぁ』と感じました」



ーーこのあとは、どうなったか教えてください。



「投げたチモシーはそのまま食べず、その後、自分で別のチモシーを持ってきて食べていました（笑）」



ーープリンさんは、どのような性格ですか。



「一言で言うと『アイアム ナンバーワン！！』です。かまわれすぎは嫌だけど、自分だけを見ていてくれないと拗ねてしまう、感情がとてもわかりやすい子です。好きなものには全力、そうでないときは、はっきり態度で伝えてくれるところが、プリンらしいなと感じています」



投稿には、プリンちゃんのコミカルな仕草に思わず笑みがこぼれる声が、続々と寄せられています。



「プリンちゃん、最高」

「ダメだ、笑ってしまう」

「ぽて。捨ててる（笑）」

「きれいにぽいする笑笑笑」

「『ちょっと臭い』ポイッww」

「ポイッ！ かわいすぎるて笑笑笑笑笑」

「落として固まるところがかわいすぎる」

「固まってポロッ…と落とすとこが何ともショッキングw」

「主さんが触った部分だけ、突然何かに気づいたようにポイしてるw」

「これで爆笑してる（笑）。たぶん、美味しいとこだけ食べてるのかな」

「めっちゃ笑ったwww チンチラちゃんはこういうとこ含めてホンマにかわいすぎる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）