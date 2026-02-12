「遅い時間に帰ってきたとき、この子だけ布団から出てきてお出迎えしてくれる」



【動画】尻尾フリフリ「パパ、お帰りなさい〜！」

こんなひと言とともに投稿された動画が「X」で注目を集めました。そこにはあたたかな布団から出て来て、パパさんをお出迎えする犬さんの様子が映っています。



シッポをいっしょうけんめい振って後ろ足で立ち、寒い外から帰ってきたパパさんにしがみつきながらお鼻をコートにさしこむ様子は、まるで帰宅した父親をハグしようとする子どものようで見ていて愛おしくなりますね。ポストには記事執筆時点で「18万件」もの「いいね」がついています。



動画を投稿したのは「ちゃちゃ」（@chacha210309）さん（以下、飼い主さん）。愛犬のお名まえは「ちゃちゃ」ちゃんといいます。ミニチュアダックスとカニンヘンダックスの両親から生まれたちゃちゃちゃんは今年の3月に5歳になる予定です。



「ちゃちゃちゃん 本当に優しい子ですね ホッコリしました」

「尊すぎます」

「家族で一番やさしい子」

そのいじらしさがたくさんの人の心をとらえました。



飼い主さんに動画を撮影した時のことをお聞きしました。



「健気な子」

――この時は何時くらいのご帰宅でしたか。



帰宅は夜10時30分頃でした。遅くに帰ってきたときにはいつもこうなのですが、いつも絶対に出てきてくれて、健気な子だなぁと思っています。



――「パパさんのお出迎え」についてご家族は？



ママが遅くに帰ってきたときもこうなので、相変わらず可愛いねぇと言っています。



ママが遅くに帰ってきたときも同じ

――投稿に大きな反響がありました。



我が家にとっては、「遅くに帰ってきたらいつもこう」という日常の1シーンだったので、予想外な反響でした。ただ、反響があったことで改めて見返してみると、ちゃちゃのお出迎えが当たり前のようにあることは、とても幸せなことなのだなと感じられました。



お休みの日は？

パパさん、ママさんいずれも遅めの帰宅の時は、お出迎えをかかさないちゃちゃちゃんはとても愛情深いですね。



なお、お休みの日にはどのように過ごしているのか、飼い主さんにお聞きすると「遊びたいときは大体パパにおもちゃを持って行きます。いつも引っ張りっこと、投げてとってこい遊びをしています」とのことで、「お父さん子というよりはパパママどっちも大好きで、ゆっくり寛ぎたいときにはママの横にくっついて来ます。雷や地震が来たときにはパパに助けを求めることが多いです」と話しています。



（まいどなニュース特約・山本 明）