持てるノウハウを投影

2026年1月9日から11日にかけて幕張メッセで開催された東京オートサロン2026にて、タジマモーターコーポレーションが「モンスタースポーツ MX33 ファイナル」を世界初公開しました。

このクルマのベースとなっているのは、スズキ「スイフトスポーツ」の中でも、2025年3月から11月までの期間限定で生産された「ファイナルエディション」です。

【画像】超カッコイイ！ これが“高性能仕様”のスズキ「スイフトスポーツ」です！ 画像で見る！（77枚）

2017年に登場したZC33S型のスイフトスポーツは、新プラットフォーム「ハーテクト」の採用により、車両重量970kgという驚くほど軽いボディを実現したモデルです。

1.4リッター直列4気筒ターボエンジンは最高出力140ps、最大トルク230Nmを発生し、その軽さと相まってクラスを超えた加速性能を見せつけます。200万円台前半という価格帯で本格的なスポーツ走行が可能なことから、和製ホットハッチの代名詞的な存在として知られていますが、時代の流れには抗えず、現行モデルをもって生産を終える見込みです。

今回発表されたモンスタースポーツ MX33 ファイナルは、これまでモンスタースポーツが開発してきた数々の専用パーツに加えて、新作パーツも惜しみなく投入した、まさに集大成と呼べる一台です。

エクステリアは、鮮烈なブルーを基調としながら、ルーフをブラックで塗装した2トーンカラーが目を引きます。フロントには大きな開口部を持つバンパーと軽量なカーボンエアロボンネット、リアには強力なダウンフォースを発生させるカーボンファイバー製のGTウイングが装着されています。

足回りには専用セッティングが施されたオーリンズ製サスペンションとブロンズカラーのホイールが組み合わされ、インテリアにはスポーツ走行に最適化されたフットレストやペダルカバー、操作性を追求したシフトノブなどが備わり、運転に没頭できるコックピット環境を創出しています。

さらに、フロアトンネルの開口部を繋ぐブレースバーといった補強パーツも組み込まれ、ボディ剛性の強化も実現しました。

タジマモーターコーポレーションの担当者は、開発コンセプトについて次のように語ります。

「モンスタースポーツ MX33 ファイナルは、すでにスイフトスポーツを所有されているオーナー様に向けて製作したコンプリートカーです。ベースとなるスイフトスポーツは新車ではもう購入できませんが、数々の専用パーツが搭載された本車両をきっかけに、スイフトスポーツの新たな魅力を再発見し、この先何十年も乗り続けてほしいという想いで製作しました。

また、スイフトスポーツは発売から9年近くが経過しており、エンジンのオーバーホールが必要な場合もあります。せっかくエンジンに手を入れるならひと工夫したいと考え、モンスタースポーツ MX33 ファイナルでは、さまざまなチューニングパーツで性能を大きく向上させています」。

8年ぶりに東京オートサロンへ出展した同社のブースでは、最高出力400psを誇るミッドシップマシン「スーパースイフト 2026」も展示され、多くの来場者の注目を集めました。

モンスタースポーツ MX33 ファイナルについて、ネット上やSNSでは、「カーボンウィングの迫力がすごい」「GTウイングが本気すぎる」といった見た目のインパクトに対するコメントや、次期型の電動化の噂なども踏まえ、「モンスターが手掛ける最後のアナログなホットハッチになるかもしれない」「純エンジン車の完成形」として、その希少性を評価する声も見られました。

また、「この仕様のまま売ってくれるなら本気で欲しい」という購入意欲の高い層も多いようです。

モンスタースポーツ MX33 ファイナルは、スイフトスポーツという名車を末永く大切にしたいと願うユーザーに向けた、現実的でありながらも情熱に満ちた提案と言えるでしょう。