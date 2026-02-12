ロッテは12日、13日（金）12時00分からマリーンズオンラインストアで「Marines Apparel 2026」としてアパレルの新商品を販売開始することになったと発表した。

スタジアムでの観戦はもちろん、自宅でのリラックスタイムや普段着としても使いやすいデザインとなっており、柔らかな肌触りと吸水性を兼ね備えた裏毛仕様のプルオーバースウェットパーカー、フルジップスウェットパーカー、スウェットジョガーパンツの計3アイテムを展開。

マリーンズストアミュージアム店での販売は3月上旬を予定している。

▼ 廣池康志郎投手 コメント

「慣れない撮影だったので、正直少し恥ずかしかったです（笑）。普段着として街中でも使えると思うので、ぜひこれを着て球場へ応援に来てもらえると嬉しいです！」

▼ 商品一覧

・プルオーバースウェットパーカー（カラー：ブラック、グレー サイズ：M、L、XL）：7,000円

・フルジップスウェットパーカー(カラー：ブラック、グレー サイズ：M、L、XL）：7,500円

・スウェットジョガーパンツ（カラー：ブラック、グレー サイズ：M、L、XL）：7,000円

※全て税込み

※詳細はオンラインストアにて

※中森俊介投手の着用アイテムは3月上旬以降に販売予定