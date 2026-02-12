米フェス SXSWにて『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase』開催 打首獄門同好会ら6組登場
アメリカ オースティンで行われるライブハウスサーキットフェスティバル『SXSW』にて、3月13日19時（現地時間）より『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO showcase supported by CEIPA』が開催される。
（関連：SXSW 2025 ショーケース『TOKYO CALLING × INSPIRED BY TOKYO』初の同時開催で東京のダイバーシティを発信）
同公演は、今年の『SXSW MUSIC』のメイン会場であるGlobal Stage @ Downright Austin Backyardにて、海外進出を目指すアイスクリームネバーグラウンド、Enfants、打首獄門同好会、板歯目、FINLANDS、REJAYの総勢6組がライブを繰り広げる。今年は初めてGlobal Stageにて開催される。
昨年に引き続き同ショーケースでは、『MUSIC AWARDS JAPAN』を主催するCEIPA（一般社団法人 カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会）のサポートを受けての開催となる。
（文＝リアルサウンド編集部）