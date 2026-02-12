¡Ö¤³¤ì»ä¤Ç¤¹¡ª¡×11Ç¯Á°¤Ë¾®ÅçÁï¤¬àÉ¡¥Æ¡¼¥×á¤òÅÏ¤·¤¿½÷¤Î»Ò¤¬¼Â¤Ï¡Ä21ºÐ½÷Í¥¤Î¹ðÇò¤ËÈ¿¶Á¡Ö¿´ÃÈ¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ª¡×¡ÖËÜ¿Í¤ËÆÏ¤±¡ª¡×
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÌã¤Ã¤¿½÷¤Î»Ò¤¬À®Ä¹¤·¤Æ¡Ä
¡¡½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëÑÛÆä(¤ê¤ó¤Ê¡¢21)¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¡¢¿Íµ¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÑÛÆä¤Ï¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿Íµ¤¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¾®ÅçÁï(55)¤¬2015Ç¯¤Ë¡Ö»î¹ç½ªÎ»¸å¡¢²ÖÆ»¤Ë¤¤¤¿¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤¯¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤ÈÌÜ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É¡¤Î¥Æ¡¼¥×¤òÇí¤¬¤·¤Æ¼êÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿X¤ÎÅê¹Æ¤ò°úÍÑ¤·¡Ö¼Â¤Ï¤³¤ì¤ï¤¿¤·¤Ê¤ó¤Ç¤¹!!!¡×¤È¹ðÇò¡£
¡¡¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Îº¢¤«¤é¤ªÊì¤µ¤ó¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¾®ÅçÁª¼ê±þ±ç¤·¤Æ¤Æ¡¢¤¢¤ÎÆü¤Ò¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥³¥¸¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤éÉ¡¥Æ¡¼¥×Ìã¤¨¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤Èº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÅö»þ¤Î»×¤¤½Ð¤È¶¦¤Ë¡¢Ìã¤Ã¤¿É¡¥Æ¡¼¥×¤Î¼Ì¿¿¤ä¡Ö¤ê¤ó¤Ê¤µ¤ó¤Ø¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬½ñ¤«¤ì¤¿Êì¿Æ¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¾®Åç¤È¼Ì¤ëÍÄ¾¯´ü¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡¡ÑÛÆä¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿11Ç¯Á°¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ë¡ÖËÜ¿Í¤â¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ë¤Ã¤³¤Ë¤³¤ÎÎÉ¤¤ÏÃ¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó·ÑÂ³¤¹¤´¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤Þ¤À¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¡£ÊõÊª¤Ê¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¿´ÃÈ¤Þ¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡ª¡×¡Ö¾®ÅçÁª¼êËÜ¿Í¤ËÆÏ¤±¡ª¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£