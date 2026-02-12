¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×àµæ¶Ë¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼á¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤Ë¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖÈ©¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡Ö¤´Î©ÇÉ¡ª¡×°ÂÌî¤È¤â¤³¤µ¤ó¤ËÈ¿¶Á
¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤¬¤¯¤Ã¤¤ê¤È¡Ä
¡¡½÷À¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¬¤½¤Îµæ¶Ë¤ÎÃå¿´ÃÏ¤«¤éÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ñ¤òÈäÏª¡Ä¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖCASUCA HADA BOTANICA¤ÎÄ¹Âµ¤ò¤ä¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ç¤âÃå¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤½¤Î¿´ÃÏÎÉ¤µ¤Ë¿´Äì´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°áÁõ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î°ÂÌî¤È¤â¤³¤µ¤ó(67)¡£»ç¤ä¥Ô¥ó¥¯¤Î¿§ÁÇ¤Î²Ö¤ÇÀ÷¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Þ¥í¥¦¡×¿§¤Î¥¤¥ó¥Ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¡¢¹ø¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¾Ð´é¤Ç¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥ª¡¼¥¬¥Ë¥Ã¥¯¥³¥Ã¥È¥ó¤À¤«¤éÀÅÅÅµ¤¤¬°ìÀÚµ¯¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¤â¶Ã¤¡×¤Èµ¡Ç½À¤Î¹â¤µ¤Ë¶Ã¤¡Ö¥Ü¥¿¥Ë¥«¥ë¥À¥¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¥·¥ë¥±¥Ã¥È²Ã¹©¤â¤ä¤á¤¿¤é¡¢¡ØÌÓ¶Ì¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤ÎÀ¼¤â¡ªÈ©¿¨¤ê¤¬¤Þ¤¿³ÊÃÊ¤Ë¥½¥Õ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ë¤ª´«¤á¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤È»×¤¤¤¿¤Á¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¥¤¥ó¥Ê¡¼»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿ÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¼ã¡¹¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿°ÂÌî¤µ¤ó¤Ë¡ÖÄ«¤«¤é¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÈ©¤â¥Ô¥«¥Ô¥«¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤´Î©ÇÉ¡ª¡×¡ÖÃå¤Á¤ã¤ª¤«¤Ê¤¢¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£