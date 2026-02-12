◆ソフトバンク春季キャンプ（12日、宮崎）

ソフトバンクの小久保裕紀監督が、A組参加中のドラフト5位ルーキー、郄橋隆慶内野手＝JR東日本＝がA組（1軍）に正式合流することを明言した。

郄橋は、笹川吉康の体調不良を受け、第2クールからA組に参加。第3クールも引き続き、B組（2軍）からの参加の形を取っていた。その中でもライブBPでは長打を放つなどアピール。小久保監督は「バッティングの評価が僕以外のコーチも高いですし、一番は守備ですね。守備が十分こなせそうな感じがあるん」と高く評価。「今日通達して、（A組へ）宿舎を変えて、もうしばらくいきますね」と昇格を明言した。

三塁が本職の郄橋だが、12日は二塁守備も行った。指揮官も「本来セカンドはやったことないらしいんですけど。ちょっとでも1軍の枠に可能性があるところをやらせたほうがいいと思うんで。やっぱり大卒社会人卒なんであんまり時間ないですから」と出場機会確保のため、二塁に挑戦させる意向を明らかに。守備の評価も上々で「意外と初めてとは思えない動きができている。飛んできたボールに対してのゲッツーとかピボットとかを見れば、まずやらせてみてもいいかなという話をした」と春季キャンプ中をめどに見極めていくと語った。