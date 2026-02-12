大人の“どろだんごづくり”イベント、大阪駅前「ルクア大阪」で開催決定 “景品なし・競わない・評価されない”
大阪駅直結のファッションビル「ルクア大阪」 で、大人がどろだんごづくりに没頭するイベント『大人のための（ハート）ムダに没入するどろだんご』が、2月28日に開催されることが決まった。
“ムダなことにこそ人生の豊かさがある”という価値観を提案してきたルクア大阪のプロジェクト「ムダ満喫CLUB」が主催するもの。これまでも「知らない人とやってみる（ハート）予測不能クイズ大会」や「知らない人とやってみる（ハート）ムダに本気！新春かるた大会」などの人気イベントを実施してきた。
今回、プロジェクト史上もっとも実験的な取り組みとなる。会場から「正解」「失敗」という言葉を外し、大人が本気でどろだんごに向きあい、上手・下手も競わない。景品や順位は、もちろんない。
大人が本気で泥団子を磨き上げていく手元の艶、どろだんご先生が語る“楽しみ方の視点”や“砂・砂場のおもしろい話”、参加者同士の他愛のない会話などに夢中になる、最高のムダ時間を提案する。
【イベント名】大人のための（ハート）ムダに没入するどろだんご
開催日：2026年2月28日（土）
時間：1回目 13：00〜15：00／2回目 15：00〜17：00／3回目 17：00〜19：00
開催場所：ルクア イーレ 4Fイベントスペース「sPACE」
料金：1000円
参加方法：事前予約制
どろだんご先生
砂場研究家。0歳からのあそびと環境を専門に、土にふれる体験がこどもの育ちや社会とどのようにつながっているのかをテーマに、世界3300ヶ所以上の砂場を巡る。公園・園庭・砂場づくりのアドバイスやプロデュースを全国各地で行っている。
