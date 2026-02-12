女優・裕木奈江（５５）の最新姿が公開された。

１２日までにインスタグラムで「【ライブ情報解禁】裕木奈江『本当に逢いたかったよ』」と都内でライブを行うことを報告。

５月１６日に東京・丸の内のコットンクラブで２公演を行うといい、同会場の公式ホームページには「満を持しての、久々の東京公演です。今回は吉川忠英のアコースティックギターと斎藤ネコのヴァイオリンによる特別編成で、昼夜２公演を開催します。代表曲『泣いてないってば』『空気みたいに愛してる』『りんごでも一緒に』など、９０年代のシングル／アルバムからの名曲を中心にお届けします。優しくも儚（はかな）いサウンドで彩る、一日限りの癒しのプレミアムライブをぜひお楽しみください」とのコメントも紹介されている。

同時にアンニュイな雰囲気のビジュアルも披露。透明感あふれる美ぼうは健在で、ネットは「素敵です」「これ今のお顔？若い」「奈江さん、やっぱりカワユイ」「今もかわいい」「めんこいね」と絶賛。「こんな日が来るとは夢にも思っていませんでした」「楽しみ」「わーん行きたい」「情報解禁お待ちしてました」「うわぁ〜〜なんと！然るべきときが来ました」「何年ぶりだろ」「えっ！？どう言うこと スケジュール空けときますけど」「夜間の部ならギリ間に合いそう。なんとしても行きたい！」と久しぶりのライブに喜ぶコメントも上がった。

裕木は１７歳でデビューし、１９９３年放送の日テレ系ドラマ「ポケベルが鳴らなくて」やフジテレビ系「北の国から’９２巣立ち」などで人気に。２０００年代から米ロサンゼルスに活動拠点を移し、デヴィッド・リンチ監督の「インランド・エンパイア」や「ツイン・ピークス Ｔｈｅ Ｒｅｔｕｒｎ」、クリント・イーストウッド監督の映画「硫黄島からの手紙」などに出演した。