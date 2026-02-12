【英国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想　0.2%　前回　0.1%（前期比)
予想　1.2%　前回　1.3%（前年比)

鉱工業生産指数（12月）16:00
予想　0.1%　前回　1.1%（前月比)
予想　1.5%　前回　2.3%（前年比)

製造業生産高（12月）16:00
予想　-0.2%　前回　2.1%（前月比)
予想　1.7%　前回　2.1%（前年比)

貿易収支（12月）16:00
予想　N/A　前回　-237.11億ポンド（商品貿易収支)　
予想　N/A　前回　-61.16億ポンド（貿易収支)

【インド】
消費者物価指数（CPI）（1月）19:30
予想　N/A　前回　（前年比)

【南アフリカ】
製造業生産高（12月）20:00
予想　N/A　前回　-1.1%（前月比)

【イスラエル】
貿易収支（1月）20:00
予想　N/A　前回　-32.29億ドル（-32.29億ドルから修正）（貿易収支)

【米国】
新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）22:30
予想　22.5万件　前回　23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）
予想　184.9万件　前回　184.4万件（継続受給者数)

中古住宅販売件数（1月）13日00:00
予想　423.0万件　前回　435.0万件（中古住宅販売件数)
予想　-3.2%　前回　5.1%（中古住宅販売件数・前月比)

【ユーロ圏】
ドイツ経常収支（12月）時刻未定
予想　N/A　前回　151.0億ユーロ

※予定は変更されることがあります。