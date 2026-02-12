これからの予定【経済指標】
【英国】
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.2% 前回 1.3%（前年比)
鉱工業生産指数（12月）16:00
予想 0.1% 前回 1.1%（前月比)
予想 1.5% 前回 2.3%（前年比)
製造業生産高（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 2.1%（前月比)
予想 1.7% 前回 2.1%（前年比)
貿易収支（12月）16:00
予想 N/A 前回 -237.11億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -61.16億ポンド（貿易収支)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（1月）19:30
予想 N/A 前回 （前年比)
【南アフリカ】
製造業生産高（12月）20:00
予想 N/A 前回 -1.1%（前月比)
【イスラエル】
貿易収支（1月）20:00
予想 N/A 前回 -32.29億ドル（-32.29億ドルから修正）（貿易収支)
【米国】
新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）22:30
予想 22.5万件 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）
予想 184.9万件 前回 184.4万件（継続受給者数)
中古住宅販売件数（1月）13日00:00
予想 423.0万件 前回 435.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -3.2% 前回 5.1%（中古住宅販売件数・前月比)
【ユーロ圏】
ドイツ経常収支（12月）時刻未定
予想 N/A 前回 151.0億ユーロ
※予定は変更されることがあります。
実質ＧＤＰ（速報値）（2025年 第4四半期）16:00
予想 0.2% 前回 0.1%（前期比)
予想 1.2% 前回 1.3%（前年比)
鉱工業生産指数（12月）16:00
予想 0.1% 前回 1.1%（前月比)
予想 1.5% 前回 2.3%（前年比)
製造業生産高（12月）16:00
予想 -0.2% 前回 2.1%（前月比)
予想 1.7% 前回 2.1%（前年比)
貿易収支（12月）16:00
予想 N/A 前回 -237.11億ポンド（商品貿易収支)
予想 N/A 前回 -61.16億ポンド（貿易収支)
【インド】
消費者物価指数（CPI）（1月）19:30
予想 N/A 前回 （前年比)
【南アフリカ】
製造業生産高（12月）20:00
予想 N/A 前回 -1.1%（前月比)
【イスラエル】
貿易収支（1月）20:00
予想 N/A 前回 -32.29億ドル（-32.29億ドルから修正）（貿易収支)
【米国】
新規失業保険申請件数（02/01 - 02/07）22:30
予想 22.5万件 前回 23.1万件（新規失業保険申請件数)
新規失業保険申請件数（01/25 - 01/31）
予想 184.9万件 前回 184.4万件（継続受給者数)
中古住宅販売件数（1月）13日00:00
予想 423.0万件 前回 435.0万件（中古住宅販売件数)
予想 -3.2% 前回 5.1%（中古住宅販売件数・前月比)
【ユーロ圏】
ドイツ経常収支（12月）時刻未定
予想 N/A 前回 151.0億ユーロ
※予定は変更されることがあります。