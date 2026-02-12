テクニカルポイント ユーロポンド、直近１カ月は下に往って来い、０．８７５０付近が上値のポイントに テクニカルポイント ユーロポンド、直近１カ月は下に往って来い、０．８７５０付近が上値のポイントに

リンクをコピーする みんなの感想は？

テクニカルポイント ユーロポンド、直近１カ月は下に往って来い、０．８７５０付近が上値のポイントに



0.8766 エンベロープ1%上限（10日間）

0.8755 一目均衡表・雲（上限）

0.8735 ボリンジャーバンド 2σ上限（21日間）

0.8728 100日移動平均

0.8709 現値

0.8709 一目均衡表・雲（下限）

0.8681 21日移動平均

0.8679 一目均衡表・基準線

0.8679 10日移動平均

0.8677 一目均衡表・転換線

0.8656 200日移動平均

0.8627 ボリンジャーバンド 2σ下限（21日間）

0.8592 エンベロープ1%下限（10日間）



ユーロポンドは、中立状態での取引。直近１カ月の値動きは下に往って来いと方向性に欠けている。上値は０．８７５０付近で抑えられており、レジスタンス水準として参照される。下値は、２/４安値０．８６１３となっており、心理的水準０．８６００がポイントとなる。ＲＳＩ（１４日）は５４．．５と、やや買いバイアスが優勢。

外部サイト