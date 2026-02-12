テクニカルポイント ユーロポンド、直近１カ月は下に往って来い、０．８７５０付近が上値のポイントに

0.8766　エンベロープ1%上限（10日間）
0.8755　一目均衡表・雲（上限）
0.8735　ボリンジャーバンド　2σ上限（21日間）
0.8728　100日移動平均
0.8709　現値
0.8709　一目均衡表・雲（下限）
0.8681　21日移動平均
0.8679　一目均衡表・基準線
0.8679　10日移動平均
0.8677　一目均衡表・転換線
0.8656　200日移動平均
0.8627　ボリンジャーバンド　2σ下限（21日間）
0.8592　エンベロープ1%下限（10日間）

　ユーロポンドは、中立状態での取引。直近１カ月の値動きは下に往って来いと方向性に欠けている。上値は０．８７５０付近で抑えられており、レジスタンス水準として参照される。下値は、２/４安値０．８６１３となっており、心理的水準０．８６００がポイントとなる。ＲＳＩ（１４日）は５４．．５と、やや買いバイアスが優勢。