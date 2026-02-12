膠州秧歌を披露する演者ら。（済南＝新華社配信）

【新華社済南2月12日】秧歌（ヤンコ踊り）や錫象眼など、中国山東省の無形文化遺産が今、若い世代の創意工夫によって日常生活に溶け込み、従来の領域を超えて広がり、発展を遂げている。

山東省膠州（こうしゅう）市に伝わる膠州秧歌は、第1次国家級無形文化遺産に登録されている。舞踊専攻を卒業した張婧嬙（ちょう・せいしょう）さんは、故郷の膠州に戻って無形文化遺産の伝承に携わっている。自身の専門的な知識や技術と地域の人々の体験や知恵を融合させながら、若い世代に秧歌を伝える新たな道を懸命に模索している。

膠州秧歌を披露する演者ら。（済南＝新華社配信）

膠州秧歌の代表的継承者たちと山東芸術学院や山東女子学院などの大学で専門のレッスンを行うほか、デジタル技術を活用し熟練の踊り手たちの技を体系的に記録、保存して、「生きた文化」の記憶が未来に受け継がれるようにしている。

中国文化・観光部は2025年3月、第6次国家級無形文化遺産の代表的継承者942人を公表、総人数は3998人に達した。継承者の構成はより適正になり、代表的項目を伝承する力も一段と強化された。とりわけ、若い世代が伝承と革新の新たな担い手となり、無形文化遺産に現代的な新風を吹き込んでいることは頼もしい。

威海の錫象眼工芸作品。（済南＝新華社配信）

錫象眼は山東省威海市の伝統工芸の一つ。制作は非常に複雑で、溶かした錫を鋳型に流し込み、精錬、鍛造、透かし彫り、象眼、研磨、溶接など十数もの工程を経る必要がある。これまで錫象眼は主に茶器の装飾に用いられていたが、時代の移り変わりとともにその用途も変化している。代々の継承者たちは伝統的な技法と時代の美意識を結びつけ、錫象眼の玉器やポストカードなど、地域の文化や習慣に根差した製品を考案してきた。09年には「威海錫象眼技法」が同省の第2次無形文化遺産に登録された。

威海錫象眼技法の5代目代表的継承者、李江玉（り・こうぎょく）さんは「この技法をしっかりと受け継ぎ、現代の生活に溶け込ませるために、装飾画分野に可能性を広げた。油絵と錫象眼を組み合わせ、24枚の威海の美しい風景画を制作した」と説明。他にも多くの体験型学習の機会や展示の場を設け、威海を訪れる人々がこの街の美しさと伝統的な無形文化遺産を深く味わえるようにしていると紹介した。

威海の錫象眼工芸作品。（済南＝新華社配信）

無形文化遺産の手工芸品は今や、若者たちの「年越し用品リスト」に名を連ね、売り上げは大幅に伸びている。記憶の中に埋もれていた伝統的な職人技は、人気の年越し商品に姿を変えた。中国の無形文化遺産は、もはや博物館に静かに展示されている記号でも、単に技を機械的に複製したものでもない。若い世代の手で創造的な転換と革新的な発展を遂げ、現代的な物語性や心の結びつき、暮らしのアイテムといった新たな価値を与えられている。（記者/王凱、叢佳鑫）

威海の錫象眼工芸作品。（済南＝新華社配信）

錫象眼の技を実演する威海錫象眼技法の５代目代表的伝承者、李江玉（り・こうぎょく）さん。（済南＝新華社配信）