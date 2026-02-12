「METROCK2026」第3弾出演アーティスト発表！東京・大阪で各14組
東京・大阪の2都市で開催される「METROCK2026」。
2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。
このたび、第3弾出演者と日割りが発表された。
今回の解禁では、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋さんなど、東京14組、大阪14組を新たに発表。
そして、チケット3次先行受付として、東京公演・大阪公演の1日券の受付（抽選）がチケットぴあにて開始されている。
◆第3弾出演発表アーティスト ラインナップ
※東京公演ラインナップ（五十音順）
・16日（土）
打首獄門同好会／四星球／ハク。／バックドロップシンデレラ／ハンブレッダーズ／ヤバイTシャツ屋さん
・17日（日）
indigo la End／go!go!vanillas／シンガーズハイ／Novelbright／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン
※大阪公演ラインナップ（五十音順）
・30日（土）
Ano／Arakezuri／打首獄門同好会／go!go!vanillas／Sunny Girl／Hakubi／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT
・31日（日）
カネヨリマサル／シンガーズハイ／セカンドバッカー／TRACK15／Novelbright／bokula.
◆出演アーティスト 出演日（五十音順）
※東京公演 出演日
※大阪公演 出演日