「METROCK2026」第3弾出演アーティスト発表！東京・大阪で各14組

東京・大阪の2都市で開催される「METROCK2026」。

2026年5月16日（土）・17日（日）に東京都江東区・海の森公園にて「TOKYO METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が、5月30日（土）・31日（日）に大阪府堺市・海とのふれあい広場にて「OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2026」が開催される。

このたび、第3弾出演者と日割りが発表された。

今回の解禁では、ano、indigo la End、go!go!vanillas、Novelbright、羊文学、ヤバイTシャツ屋さんなど、東京14組、大阪14組を新たに発表。

そして、チケット3次先行受付として、東京公演・大阪公演の1日券の受付（抽選）がチケットぴあにて開始されている。

◆第3弾出演発表アーティスト ラインナップ

※東京公演ラインナップ（五十音順）

・16日（土）

打首獄門同好会／四星球／ハク。／バックドロップシンデレラ／ハンブレッダーズ／ヤバイTシャツ屋さん

・17日（日）

indigo la End／go!go!vanillas／シンガーズハイ／Novelbright／羊文学／フレデリック／Lucky Kilimanjaro／レトロリロン

※大阪公演ラインナップ（五十音順）

・30日（土）

Ano／Arakezuri／打首獄門同好会／go!go!vanillas／Sunny Girl／Hakubi／プッシュプルポット／BLUE ENCOUNT

・31日（日）

カネヨリマサル／シンガーズハイ／セカンドバッカー／TRACK15／Novelbright／bokula.

◆出演アーティスト 出演日（五十音順）

※東京公演 出演日

※大阪公演 出演日