きょう（12日）午後2時半に気象庁が発表した早期天候情報によりますと、北海道や東北、関東甲信、東海、北陸地方では、19～21日ごろから、平均気温が平年に比べて「かなり高い」確率が30％以上あるということです。

【写真を見る】日本列島の半分以上が「赤」 19～21日ごろから平均気温が「かなり高い」確率が30%以上【12日 気象庁 早期天候情報】

北海道地方

２月１９日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．９℃以上

北海道地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高く、１５日頃と１９日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東北地方

２月２０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．４℃以上

東北地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、１５日頃と２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

関東甲信地方

２月２０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．６℃以上

関東甲信地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる見込みです。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

東海地方

２月２１日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

東海地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくく暖かい空気が流れ込みやすい時期があるため高い日が多く、２１日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

北陸地方

２月２０日頃から かなりの高温

かなりの高温の基準：５日間平均気温平年差 ＋２．５℃以上

北陸地方の向こう２週間の気温は、寒気の影響を受けにくいため高い日が多く、２０日頃からはかなり高くなる可能性があります。

農作物の管理等に注意してください。積雪の多い地域ではなだれに注意してください。また、今後の気象情報等に留意してください。

むこう1か月の天候は？

また、気象庁によりますと、北・東日本では、期間の前半は気温がかなり高くなる見込みです。東日本の太平洋側と西日本では、向こう１か月程度は降水量の少ない状態が続く見込みだということです。

北日本の日本海側では、平年と同様に曇りや雪の日が多いでしょう。北日本の太平洋側では、平年と同様に晴れの日が多いでしょう。東日本の日本海側では、平年と同様に曇りや雪または雨の日が多いでしょう。



西日本の日本海側では、平年に比べ曇りや雨または雪の日が少ないでしょう。東・西日本の太平洋側では、平年に比べ晴れの日が多いでしょう。沖縄・奄美では、平年に比べ曇りや雨の日が少ないでしょう。

気温

平均気温は、北日本で高い確率７０％、東日本で高い確率６０％、西日本で平年並または高い確率ともに４０％、沖縄・奄美で平年並の確率５０％です。

降水量

降水量は、東日本太平洋側と西日本日本海側で平年並または少ない確率ともに４０％、西日本太平洋側で少ない確率５０％、沖縄・奄美で少ない確率６０％です。