曙ブレーキ工業<7238.T>が後場終盤に急伸し連日の昨年来高値更新となっている。午後３時ごろに２６年３月期の連結業績予想について、売上高を１５４６億円から１５９４億円（前期比１．４％減）へ、営業利益を４０億円から５０億円（同６０．１％増）へ、最終損益を１３億円の赤字から３億円の黒字（同７８．４％増）へ上方修正したことが好感されている。



原材料価格やエネルギーコストの販売価格への転嫁に加え、自動車用補修品や鉄道車両用製品の受注が増加し日本での売り上げが計画を上回っていることに加えて、中国系完成車メーカーの新型車向け製品の立ち上げが寄与し、中国売り上げも計画比で増加していることが要因。また、生産性向上や経費削減などの合理化施策が想定を上回る見込みであることも寄与する。



なお、同時に発表した第３四半期累計（４～１２月）決算は、売上高１１９８億９９００万円（前年同期比０．８％減）、営業利益４４億３９００万円（同２．６倍）、純利益１２億３６００万円（同３６．７％減）だった。



