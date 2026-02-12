１２日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円１０銭前後と１０日午後５時時点に比べ２円４５銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８１円６４銭前後と同３円６０銭程度のユーロ安・円高で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５３円２０銭前後で推移していたが、午後０時３０分過ぎには一時１５２円２０銭台までドル安・円高が進行した。衆院選が自民党の大勝で通過したことでドル買い・円売りのポジションを解消する動きが続いている。また、１１日の米１月雇用統計は非農業部門雇用者数が予想を上回ったものの、１０日の米１２月小売売上高が予想を下回ったことで米景気鈍化が警戒されたこともドル売りの要因に働いた様子だ。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１８６４ドル前後と同０．００４０ドル強のユーロ安・ドル高で推移している。







出所：MINKABU PRESS