「プリンセス」「誰よりも女子力高い」日本代表MF守田英正&モデル妻が娘の誕生日を報告
スポルティングの日本代表MF守田英正が8日に自身のインスタグラム(@mrt_510)を更新し、娘の誕生日を報告した。
守田は妻でモデルの藤阪れいなさん(@reina_fujisaka)の投稿をシェア。写真とともに次のようなメッセージが綴られている。
「30/01/2026 Happy birthday my princess 4歳のお誕生日は仲良しのお友達と お誕生日会をしました」
「この一年は弟が出来たり、どうなるかな?と心配してたけど お世話大好きでしっかりお姉ちゃんをしていて 今では弟を笑かすのは娘が1番上手で 笑いを取るために常に全力で頑張ってます」
「そしてどんどん女子になっていき、、(笑) 休日はメイク ネイルと誰よりも女子力高いです 4歳もお調子者の娘らしく楽しんで欲しいです」
これにチームメイトのDFマテウス・レイス(@matheus.reis95)は「おめでとうプリンセス!!! 神があなたの人生を照らし続けますように、幸運を!!!」、サンタ・クララ時代の同僚であるGKロドルフォ・カルドーゾ(@rodolfocardoso_97)は「娘さん、お誕生日おめでとう! 彼女に喜び、愛、そして魔法の瞬間がいっぱいの日になりますように」とコメントし、ファンからも祝福のメッセージが続々と届いた。
守田夫婦は2020年1月に結婚を発表。2022年1月に第1子長女、昨年4月に第2子長男が誕生した。
