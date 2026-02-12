カットするとさらに映え！ナッツとフルーツの甘煮がアクセントの「オレンジブラウニー」


【絶品4品】料理レシピ本大賞受賞！もう迷わない「バレンタイン」の手作りチョコスイーツ

2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した、今注目を集める話題の一冊から、バレンタインにぴったりの“簡単・映え”チョコレシピを厳選してお届けします。今回は、ナッツとオレンジの甘煮がアクセントのブラウニー。オレンジの甘煮の作り方も紹介していますが、輪切りのオレンジ缶を使ってもOKです！

※この企画は書籍『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』（KADOKAWA）の内容を再掲載、再構成しています。

misaさん


教えてくれたのは▷misaさん

簡単スイーツやおつまみ、子どもと作れるレシピをSNSで発信。Instagram（@misa_ ihouse）フォロワー数は37万人超。

大好評発売中！

『気楽に作れて、これ以上おいしいレシピを私は知らない。』

レンチンOK、道具や手間は最小限。でもちゃんとおいしくて華やかなスイーツが作れる！　気軽にプレゼントできるお菓子のレシピをたっぷり収録。

■レシピについて

● 板チョコは、ロッテ「ガーナ」を使用しています。

● チョコレートはホワイトチョコレートでは代用できません。

● 卵はMサイズを使用しています。

● バターを電子レンジで加熱する場合は、必ずラップをしてください。多少だまが残っていても混ぜて溶ける程度なら問題ありません。加熱しすぎには注意してください。バターが入っておらず、特に記載のないものはラップは不要です。

● オーブンは電気オーブンを使用しています。焼き時間は熱源や機種によって差が出ますので、レシピの時間はあくまで目安とし、様子を見ながら加減してください。

■バレンタインの応援ができるかも！と作った「オレンジブラウニー」

バレンタインの応援ができるかも！と作った「オレンジブラウニー」


「オレンジを煮るのが手間な方は、輪切りのオレンジ缶で代用してもOK。長方形や正方形にカットすると、ビジュアルもかわいいです」

【材料（18×18cmのスクエア型1台分）】

（A）板チョコ（ブラック）...3枚（150g）

（A）食塩不使用バター...70g

（A）牛乳...50ml

（A）グラニュー糖...50g

全卵（常温）...2個

薄力粉...60g

ココアパウダー...15g

ベーキングパウダー...2g

オレンジの甘煮（下記参照）...数枚

お好みのナッツ類...適量

【下準備】

・型にオーブンシートを敷いておく。

・薄力粉はポリ袋に入れふっておく。

・板チョコは細かく割っておく。

【MEMO】

・冷蔵庫でよく冷やすと綺麗にカットできます。また、冷蔵庫でひと晩寝かせてから食べるのがおすすめです。

・オレンジの甘煮なしでもかわいく仕上がります。

【作り方】

1．耐熱ボウルにAを全て入れ、ふわっとラップをかけ、600Wの電子レンジで2分半（沸騰寸前まで）加熱する。食塩不使用バターと板チョコが溶けきるようにホイッパーでよく混ぜる。ここでオーブンを170℃に予熱開始。

食塩不使用バターと板チョコが溶けきるようにホイッパーでよく混ぜる


→バターや板チョコの塊が残るようなら追加で加熱して。

2．しっかり溶いた全卵を3回に分けて加え、その都度よく混ぜる。

しっかり溶いた全卵を3回に分けて加え、その都度よく混ぜる


→卵はよく溶いておく。

3．2に薄力粉とココアパウダー、ベーキングパウダーを入れ、ホイッパーで混ぜ合わせてつやを出す。

薄力粉とココアパウダー、ベーキングパウダーを入れ、ホイッパーで混ぜ合わせてつやを出す


→つやが出るまでしっかり混ぜ合わせる。

4．3を型に流し入れ、表面を綺麗にならす。

5．オレンジの甘煮とお好みのナッツ類をのせ、170℃のオーブンで25〜30分焼く。生地の真ん中に竹串をさしてみて、生っぽい生地がついてこなければOK。型のまましっかり粗熱をとる。

■オレンジの甘煮

【材料】

オレンジ...4個

グラニュー糖...90g

水...250ml

ラム酒...小さじ2

【作り方】

1．白い部分がしっかり残るようにオレンジの皮をむき、4〜5mm幅にスライスする。種は取っておく。

2．径の大きいフライパンor鍋にグラニュー糖と水を入れ、中火にかけてグラニュー糖を溶かす。

3．弱火にして1を並べていく。ラム酒をたらし、クッキングシートで落とし蓋をして弱火で30〜40分煮る。

※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。

＊　＊　＊

バレンタインのお菓子を何人かに渡したいときは、大きく作ってカットする方法が効率的です。しっかり冷やしてから切り分けましょう！

調理／misa　撮影／市瀬真以　スタイリング／木村柚加利

文＝徳永陽子