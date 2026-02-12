ビジュよし！ナッツとフルーツの甘煮がアクセント「オレンジブラウニー」
【絶品4品】料理レシピ本大賞受賞！もう迷わない「バレンタイン」の手作りチョコスイーツ
2025年第12回お菓子部門の料理レシピ本大賞を受賞した、今注目を集める話題の一冊から、バレンタインにぴったりの“簡単・映え”チョコレシピを厳選してお届けします。今回は、ナッツとオレンジの甘煮がアクセントのブラウニー。オレンジの甘煮の作り方も紹介していますが、輪切りのオレンジ缶を使ってもOKです！
教えてくれたのは▷misaさん
簡単スイーツやおつまみ、子どもと作れるレシピをSNSで発信。Instagram（@misa_ ihouse）フォロワー数は37万人超。
■レシピについて
● 板チョコは、ロッテ「ガーナ」を使用しています。
● チョコレートはホワイトチョコレートでは代用できません。
● 卵はMサイズを使用しています。
● バターを電子レンジで加熱する場合は、必ずラップをしてください。多少だまが残っていても混ぜて溶ける程度なら問題ありません。加熱しすぎには注意してください。バターが入っておらず、特に記載のないものはラップは不要です。
● オーブンは電気オーブンを使用しています。焼き時間は熱源や機種によって差が出ますので、レシピの時間はあくまで目安とし、様子を見ながら加減してください。
■バレンタインの応援ができるかも！と作った「オレンジブラウニー」
「オレンジを煮るのが手間な方は、輪切りのオレンジ缶で代用してもOK。長方形や正方形にカットすると、ビジュアルもかわいいです」
【材料（18×18cmのスクエア型1台分）】
（A）板チョコ（ブラック）...3枚（150g）
（A）食塩不使用バター...70g
（A）牛乳...50ml
（A）グラニュー糖...50g
全卵（常温）...2個
薄力粉...60g
ココアパウダー...15g
ベーキングパウダー...2g
オレンジの甘煮（下記参照）...数枚
お好みのナッツ類...適量
【下準備】
・型にオーブンシートを敷いておく。
・薄力粉はポリ袋に入れふっておく。
・板チョコは細かく割っておく。
【MEMO】
・冷蔵庫でよく冷やすと綺麗にカットできます。また、冷蔵庫でひと晩寝かせてから食べるのがおすすめです。
・オレンジの甘煮なしでもかわいく仕上がります。
【作り方】
1．耐熱ボウルにAを全て入れ、ふわっとラップをかけ、600Wの電子レンジで2分半（沸騰寸前まで）加熱する。食塩不使用バターと板チョコが溶けきるようにホイッパーでよく混ぜる。ここでオーブンを170℃に予熱開始。
→バターや板チョコの塊が残るようなら追加で加熱して。
2．しっかり溶いた全卵を3回に分けて加え、その都度よく混ぜる。
→卵はよく溶いておく。
3．2に薄力粉とココアパウダー、ベーキングパウダーを入れ、ホイッパーで混ぜ合わせてつやを出す。
→つやが出るまでしっかり混ぜ合わせる。
4．3を型に流し入れ、表面を綺麗にならす。
5．オレンジの甘煮とお好みのナッツ類をのせ、170℃のオーブンで25〜30分焼く。生地の真ん中に竹串をさしてみて、生っぽい生地がついてこなければOK。型のまましっかり粗熱をとる。
■オレンジの甘煮
【材料】
オレンジ...4個
グラニュー糖...90g
水...250ml
ラム酒...小さじ2
【作り方】
1．白い部分がしっかり残るようにオレンジの皮をむき、4〜5mm幅にスライスする。種は取っておく。
2．径の大きいフライパンor鍋にグラニュー糖と水を入れ、中火にかけてグラニュー糖を溶かす。
3．弱火にして1を並べていく。ラム酒をたらし、クッキングシートで落とし蓋をして弱火で30〜40分煮る。
※電子レンジを使う場合は600Wのものを基準としています。500Wなら1.2倍、700Wなら0.9倍の時間で加熱してください。また機種によって差がありますので、様子をみながら加熱してください。
＊ ＊ ＊
バレンタインのお菓子を何人かに渡したいときは、大きく作ってカットする方法が効率的です。しっかり冷やしてから切り分けましょう！
調理／misa 撮影／市瀬真以 スタイリング／木村柚加利
文＝徳永陽子