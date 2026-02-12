にら棒餃子


時短で簡単、ヘルシーなのにちゃんと栄養バランスのとれた「ダイエットレシピ」を発信しているのは管理栄養士のゆりなさん。

自身もあらゆるダイエットに失敗、リバウンドを繰り返してきたそうですが、管理栄養士としての知識や経験をもとに「ちゃんと食べる」ようにしただけでダイエットが大成功したんだそう。

この経験を活かし、食事を整えることの大切さを伝える発信を続けているゆりなさんが提案する、加熱はレンチンだけのダイエットレシピをご紹介します。

※本記事はゆりな著の書籍『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』から一部抜粋・編集しました。

■にら棒餃子

火も包丁も使わない、レンチンだけで完成するギルトフリーな餃子

エネルギー 452kcal

たんぱく質 32.7g｜脂質 22.5g｜炭水化物 19.5g｜食物繊維 2.0g｜塩分 1.3g

レンチン時間

4分

■使用器具

▶耐熱容器 大

18.5cm×18.5cm×5.5cm（容量1200ml）

耐熱容器 大


材料（作りやすい分量・10個分）

A

・鶏ひき肉……200g

・にら……1/2束（50g）

・しょうがチューブ、にんにくチューブ……各4〜5cm

・鶏がらスープの素（顆粒）……小さじ1

焼売の皮……10枚

ポン酢（お好みで）……適量

※ポン酢以外にも酢＆しょうゆなどお好みのたれでどうぞ

作り方

1　ポリ袋に、にらをキッチンバサミで細かく切って入れる。残りのAを加え、袋の上から粘りが出るまで揉み込む。袋の角を少し切り落として、焼売の皮に絞り、両端を折りたたむ。

2　耐熱容器に濡らしたキッチンペーパーを敷いて1を並べ、その上に濡らしたキッチンペーパーをのせ、水大さじ3（分量外）を回しかける。ふんわりラップをして電子レンジ（600W）で4分加熱する。お好みでポン酢を添える。

耐熱容器に入れる順番


■レシピを参考にするときは

・大さじ1は15ml、小さじ1は5ml。

・電子レンジ600Wのレシピで500W加熱にしたい場合は、加熱時間を1.2倍の目安に計算してください。

・にんにくチューブ・しょうがチューブは作りやすいよう「cm」表記にしています。2〜3cm＝小さじ1/2、4〜5cm＝小さじ1が目安です。

著＝ゆりな／『管理栄養士だからたどりついた ラク食べダイエット 一生やせる体を作るおいしい食べ方』