大根＝煮物だけじゃない！「ひき肉」と炒めると想像以上にごはんが進む、冬の大根絶品レシピ2選
冬に大活躍の大根は、そのままサラダで食べても、炒めても煮ても使いやすいオールマイティの野菜。ビタミンCや食物繊維が含まれるので健康管理にも役立ちます。今回はひき肉と合わせて炒める、しっかり味のおかずを2品ご紹介します。ごはんのお供にぴったりですよ！
■大根とひき肉の梅塩昆布炒め
刻んだ塩昆布でうまみが増し増し、梅干しのやわらかな酸味も◎
【材料】(2人分)
・大根 …1/4本(約250g)
・豚ひき肉 …200g
・しめじ …1パック(約100g)
・梅干し(塩分10％のもの) …1個
・塩昆布 …小さじ2(約5g)
・塩
・みりん
・しょうゆ
・ごま油
・酒
【作り方】
1. 大根は1.5cm角に切り、しめじはほぐす。塩昆布はざっと刻む。ひき肉は塩少々をふる。
2. 梅干しは種を除いて包丁でたたき、小さめのボウルに入れる。みりん小さじ2、しょうゆ小さじ1/2を加えて混ぜる。
3. フライパンにごま油小さじ2を中火で熱し、大根、しめじを入れて約3分炒める。大根が透き通ってきたらひき肉を加え、約2分炒める。肉の色が変わったら酒大さじ1、[2]、塩昆布を順に加え、さっと炒め合わせる。
(1人分289kcal/塩分1.8g レシピ考案／堤人美)
■ひき肉と大根のソース炒め
ひき肉はかたまりを残し、食べごたえを出して
【材料】(2人分)
・大根 …小1/3本(約300g)
・合いびき肉 …200g
・さやいんげん …50g
・おろしにんにく …小さじ1/2
・塩
・サラダ油
・ウスターソース
・こしょう
【作り方】
1. 大根は4〜5cm長さ、7mm四方の棒状に切ってボウルに入れ、塩小さじ1/3を加えて混ぜる。約5分おき、水洗いして水けを拭く。いんげんは長さを3等分に切る。
2. フライパンに油大さじ1/2を中火で熱し、ひき肉、にんにくを入れ、肉をおおまかにほぐしながら色が変わるまで炒める。
3. [1]を広げてのせ、ふたをして弱めの中火で約3分蒸し焼きにする。ふたを取り、中火にして炒め合わせ、ウスターソース大さじ2、塩小さじ1/4、こしょう少々を加え、汁けがなくなるまで炒める。
(1人分313kcal/塩分2.6g レシピ考案／井原裕子)
＊ ＊ ＊
油で炒めた大根のジューシーさが味わえるおかずです。どんな料理にも使える大根は、レシピをたくさん知っておいて損はないです。ぜひお試しあれ！
レシピ考案／堤人美、井原裕子 撮影／難波雄史、澤木央子
栄養計算／スタジオ食 編集協力／田子直美
※このレシピは、過去に雑誌『レタスクラブ』に掲載されたものに加筆、再構成しています。カロリー、塩分は掲載当時のものです。
文／中田蜜柑