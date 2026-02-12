Travis Japanの松倉海斗が自身のInstagramで、冬のお散歩ショットを公開した。

松倉は大木に抱きつくいたショットなど計４点の写真を公開した。

この日の松倉は、白いダウンジャケットと白いパンツをあわせたホワイトのワントーンコーデで登場。

小物も黒縁メガネに、チョコレートブラウンカラーのニット帽をすっぽりとかぶり、ポンポンがついた紐をギュッと結んでキュートな防寒コーデに仕上げている。

「have a chill time」と木の絵文字を添えて綴ったように、1枚目には大木を抱きしめる松倉。その様子からも木のサイズ感が伝わってくる。

続く2枚目には正面のショットを。3枚目は名前を呼ばれて振り向いたようなショット。最後は首を傾げた愛らしい写真で締めくくっている。

ハッシュタグには、「おさんぽ」「せろとにんちゃーじ」と添えたように、冬のお散歩を満喫したようだ。

「かわいい」「たくさんの投稿ありがとう」「大好き」「破壊力やばい」と、愛らしい松倉の写真を褒める言葉が寄せられた他、「初めて木になりたいと思った」「小人の世界みたい」「松倉くんからセロトニンチャージしてる」という声も寄せられていた。

