赤阪鐵工所 <6022> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の営業損益(非連結)は1億1600万円の赤字(前年同期は700万円の黒字)に転落した。

併せて、通期の同損益を従来予想の1000万円の黒字→1億9000万円の赤字(前期は1900万円の黒字)に下方修正し、一転して赤字見通しとなった。ただ、通期の最終利益は従来予想の7000万円→1億4500万円(前期は3800万円)に2.1倍上方修正し、増益率が84.2％増→3.8倍に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の営業損益も従来予想の1800万円の赤字→2億1800万円の赤字(前年同期は100万円の黒字)に下方修正し、赤字幅が拡大する計算になる。



同時に、期末一括配当は引き続き未定とした。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の営業損益は1億4400万円の赤字(前年同期は1100万円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-0.6％→-8.2％に急悪化した。



株探ニュース

