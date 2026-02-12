ゼンショーホールディングス <7550> [東証Ｐ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比7.0％増の591億円に伸び、通期計画の774億円に対する進捗率は76.4％に達し、5年平均の72.9％も上回った。



会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.8％増の182億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結経常利益は前年同期比22.9％増の198億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の5.9％→6.3％に改善した。



株探ニュース

