ダイドーリミテッド <3205> [東証Ｓ] が2月12日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結最終損益は3.6億円の赤字(前年同期は0.3億円の黒字)に転落した。

しかしながら、併せて通期の同損益を従来予想の5.8億円の赤字→11.1億円の黒字(前期は24.8億円の赤字)に上方修正し、一転して黒字に浮上する見通しとなった。



会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結最終損益も従来予想の3.9億円の赤字→12.9億円の黒字(前年同期は22.8億円の赤字)に増額し、一転して黒字に浮上する計算になる。



直近3ヵ月の実績である10-12月期(3Q)の連結最終損益は1.7億円の赤字(前年同期は2.3億円の黒字)に転落したが、売上営業損益率は前年同期の-1.2％→2.8％に大幅改善した。



株探ニュース

